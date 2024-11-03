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Головна Війна з Росією "Ситуація складна не тільки на Донеччині": військовий експерт Снєгирьов назвав напрямки, де росіяни намагаються просуватись
Ексклюзив

"Ситуація складна не тільки на Донеччині": військовий експерт Снєгирьов назвав напрямки, де росіяни намагаються просуватись

Віталій Бесараб
3 листопада, 2024 неділя
10:07
Війна з Росією

Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов повідомив, що російська окупаційна армія має просування не тільки на Курахівському напрямку, а й на Купʼянському та в районі Часового Яру

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На жаль, тактичні успіхи росіяни мають не тільки на Курахівському напрямку. Окупанти продовжують тиснути на нашу лінію оборони по всьому фронту. Важка ситуація на Лиманському напрямку. Окупанти мають просування в районі Тернів і Торського. Це відповідно створює загрози виходу окупантів на Сіверськ не тільки з можливістю оперативного оточення українського угруповання, а й просування росіян до Словʼянська, зокрема на Словʼянсько-Краматорській агломерації.

Аналогічна ситуація й на Купʼянському напрямку, де, на жаль, знову ж таки є тактичні просування окупантів. Росіяни не мають на меті форсувати річку Оскіл. Вони мають намір просуватись уздовж річки Оскіл до Словʼянсько-Краматорської агломерації", - пояснив Снєгирьов.

За словами експерта, окупанти намагаються оточити угруповання Сил оборони в Часовому Яру.

"Росіяни продовжують тиснути на українські позиції в районі Часового Яру. Окупантам вдалося форсувати канал Сіверський Донецьк. Також вони мають просування до траси М-32, яка є ключовою логістичною частиною для Сил оборони. Мета окупантів - флангове охоплення позицій Сил оборони, які зосереджені в Часовому Яру. Далі вони планують вийти на Костянтинівку", - додав він.

  • За оцінкою українського військового аналітика, автора наукових видань, директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, на оборону ЗСУ на Курахівському напрямку може вплинути відсутність надійних фортифікацій
  • Станом на суботу, 2 листопада 2024 року, має місце значне ускладнення ситуації в районі міста Курахове Донецької області, яке продовжують захищати Сили оборони України.
     
Теги:
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Харківщина
Військові новини
Лиман
Часів Яр
Курахове
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