"Ситуація складна не тільки на Донеччині": військовий експерт Снєгирьов назвав напрямки, де росіяни намагаються просуватись

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На жаль, тактичні успіхи росіяни мають не тільки на Курахівському напрямку. Окупанти продовжують тиснути на нашу лінію оборони по всьому фронту. Важка ситуація на Лиманському напрямку. Окупанти мають просування в районі Тернів і Торського. Це відповідно створює загрози виходу окупантів на Сіверськ не тільки з можливістю оперативного оточення українського угруповання, а й просування росіян до Словʼянська, зокрема на Словʼянсько-Краматорській агломерації.

Аналогічна ситуація й на Купʼянському напрямку, де, на жаль, знову ж таки є тактичні просування окупантів. Росіяни не мають на меті форсувати річку Оскіл. Вони мають намір просуватись уздовж річки Оскіл до Словʼянсько-Краматорської агломерації", - пояснив Снєгирьов.

За словами експерта, окупанти намагаються оточити угруповання Сил оборони в Часовому Яру.

"Росіяни продовжують тиснути на українські позиції в районі Часового Яру. Окупантам вдалося форсувати канал Сіверський Донецьк. Також вони мають просування до траси М-32, яка є ключовою логістичною частиною для Сил оборони. Мета окупантів - флангове охоплення позицій Сил оборони, які зосереджені в Часовому Яру. Далі вони планують вийти на Костянтинівку", - додав він.