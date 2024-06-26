Ситуація у Вовчанську мінлива, тривають вуличні бої, - Синєгубов
У Вовчанську на Харківщині тривають вуличні бої. Російські окупанти намагаються наступати, але несуть постійні втрати
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, декілька десятків окупантів заблоковані на одному з промислових підприємств у Вовчанську. Ворог намагається прорватися, але постійно несе втрати на цьому напрямку.
"Завдання наших військових - завдати максимального ураження по Липецькому і Вовчанському напрямках. При цьому знищити максимальну кількість живої сили, військової техніки та озброєння", - зазначив Синєгубов.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували ймовірність створення Росією нової загальновійськової армії для перекидання сил на Харківський напрямок.
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