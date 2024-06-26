Ситуація у Вовчанську мінлива, тривають вуличні бої, - Синєгубов

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, декілька десятків окупантів заблоковані на одному з промислових підприємств у Вовчанську. Ворог намагається прорватися, але постійно несе втрати на цьому напрямку.

"Завдання наших військових - завдати максимального ураження по Липецькому і Вовчанському напрямках. При цьому знищити максимальну кількість живої сили, військової техніки та озброєння", - зазначив Синєгубов.