Ситуацію біля Бахмута вдалося стабілізувати, - командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБ
Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко зазначив, що Силам оборони вдається потужно тримати динаміку й ініціативу на своєму боці
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку. Ті тактичні успіхи, які мав противник, подальшого успіху вже не мають. Силам оборони вдається не тільки утримувати противника, а на окремих відтинках вдалося поновити стан та положення. Це значить вибити противника з тих позицій, які ворогу вдалося зайняти", - наголосив Федоренко.
За словами командира роти "Ахіллес" 92-ї ОШБ, росіяни намагаються діяти різноманітно.
"Різною живою силою, десь із залученням броньованої техніки, десь виключно пішими групами. На якихось напрямках ворог використовує реактивну артилерію й всі види артилерії, щоб робити потужні артпідготовки, після чого переходить до штурмових дій. На інших відтінках фронту навпаки, ворог прикриває виключно свої штурмові групи броньованою технікою й вогнем, намагаючись шляхом швидкого маневру заскочити. Щоб не робив противник, але Силам оборони вдається потужно тримати динаміку й ініціативу на своєму боці", - зауважив Федоренко.
- Російська армія протягом останніх тижнів продовжує наступальні дії, проте ці здобутки стратегічно несуттєві. Натомість ЗСУ зосереджується на активній обороні.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 88 бойових зіткнень. Натомість українські сили відбили атаки ворога на 6 напрямках та знищили 1090 окупантів.
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