Ситуацію біля Бахмута вдалося стабілізувати, - командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку. Ті тактичні успіхи, які мав противник, подальшого успіху вже не мають. Силам оборони вдається не тільки утримувати противника, а на окремих відтинках вдалося поновити стан та положення. Це значить вибити противника з тих позицій, які ворогу вдалося зайняти", - наголосив Федоренко.

За словами командира роти "Ахіллес" 92-ї ОШБ, росіяни намагаються діяти різноманітно.

"Різною живою силою, десь із залученням броньованої техніки, десь виключно пішими групами. На якихось напрямках ворог використовує реактивну артилерію й всі види артилерії, щоб робити потужні артпідготовки, після чого переходить до штурмових дій. На інших відтінках фронту навпаки, ворог прикриває виключно свої штурмові групи броньованою технікою й вогнем, намагаючись шляхом швидкого маневру заскочити. Щоб не робив противник, але Силам оборони вдається потужно тримати динаміку й ініціативу на своєму боці", - зауважив Федоренко.

Російська армія протягом останніх тижнів продовжує наступальні дії, проте ці здобутки стратегічно несуттєві. Натомість ЗСУ зосереджується на активній обороні.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 88 бойових зіткнень. Натомість українські сили відбили атаки ворога на 6 напрямках та знищили 1090 окупантів.











