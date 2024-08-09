"Схеми" оприлюднили супутникові знімки після удару ЗСУ по аеродрому "Липецьк" РФ
Супутникові знімки Planet Labs демонструють наслідки українського удару по російському аеродрому "Липецьк" у ніч на 9 серпня: низка приміщень повністю зруйновані
Про це повідомляють "Схеми".
На супутникових знімках за 9 серпня зафіксовано повністю зруйновані приміщення аеропорту, які росіяни могли використовувати як склади. Водночас на території, ймовірно, відбулась масштабна пожежа.
Також на землі помітні дві вирви, які могли залишитися від удар ракет чи дронів.
Фото: "Схеми"
Фото: "Схеми"
- У ніч на 9 серпня українські військові завдали удару по військовому аеродрому "Липецьк", а також знищили засоби ППО окупантів у Донецькій області.
- Водночас Цензор.НЕТ з посиланням на джерела повідомляв, що у момент атаки на аеродромі перебувало кілька десятків винищувачів, вертольоти та розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб.
- Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков розповів, що на аеродромі у Липецьку російські пілоти опановували винищувачі СУ-57.
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