"Схеми" оприлюднили супутникові знімки після удару ЗСУ по аеродрому "Липецьк" РФ

Про це повідомляють "Схеми".

На супутникових знімках за 9 серпня зафіксовано повністю зруйновані приміщення аеропорту, які росіяни могли використовувати як склади. Водночас на території, ймовірно, відбулась масштабна пожежа.

Також на землі помітні дві вирви, які могли залишитися від удар ракет чи дронів.

Фото: "Схеми"

Фото: "Схеми"