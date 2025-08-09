Схожа на українську "Пекло": росіяни могли бити по Україні новою крилатою ракетою, - Defence Express

Про це пише Defence Express.

За їхніми даними, ворог міг вже застосувати новий зразок невеликої крилатої ракети для ударів по території України. Так, 7 серпня зранку моніторинговий канал monitor написав про проліт крилатої ракети типу "Бандероль" до Миколаєва з південного напрямку.

Згодом Telegram-канал "Полковник ГШ" поширив зображення збитої ракети з уточненням, що йдеться все ж таки про іншу, досі невідому крилату ракету, яку за виглядом можна порівняти із британсько-французькою крилатою ракетою типу Storm Shadow, а концептуально вона схожа на українську ракету "Пекло".

Водночас зазначимо, що "Бандероль" - це також новий зразок озброєння ворожого війська, про який вперше публічно стало відомо навесні цього року.

"Бандероль" спочатку вважали дроном, але потім стало відомо, що це насправді крилата ракета типу S8000, яку до того ж росіяни самі засвітили на полігоні "Капустин Яр". Візуально вона схожа на американську AGM-158C LRASM. У випадку російської "Бандеролі" йдеться про відносно дешеву крилату ракету, яка має дальність до 500 км.

"Бандероль" або ж S8000 оснащується китайським турбореактивним двигуном типу SW800Pro-A95, також має низку компонентів західного виробництва. Бойова частина ОФБЧ-150 має масу у 114,3 кг.

"Водночас з огляду на те, що нова таємнича російська крилата ракета концептуальна схожа на "Пекло", то варто згадати і про цей зразок озброєння - вперше її представили наприкінці минулого року, і йдеться саме про невелику крилату ракету, хоча її й називають "ракето-дроном", - додають аналітики.

З відкритих даних відомо, що ракета має дальність до 700 км та може розвивати швидкість до 700 км/год. Ймовірна довжина становить до 2 метрів, а бойова частина - понад 50 кг, оснащена малогабаритним турбореактивним двигуном.