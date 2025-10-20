"Схоже на прощупування оборони": DeepState заявив, що росіяни штурмували відтинок на Запоріжжі

Про це пише проєкт DeepState.

Зазначено, що ворог провів ряд штурмових дій по відтинку Щербаки – Нестерянка – Роботине – Новопокровка – Мала Токмачка із використанням техніки: від танків і БТР до мотоциклів.

"Більшість техніки було уражено ще до її підходу до лінії бойового зіткнення, але після підбиття техніки, штурмові дії продовжувала здійснювати піхота. Також ворог зумів на техніці заїхати в Малу Токмачку, де висадив десант з піхотою, яка розбрелася по населеному пункту. Кількість особового складу невідома, однак Сили Оборони жити їй довго не дадуть", – йдеться в повідомленні.

DeepState зауважує: у ході таких дій окупанти використовували танки з тралами для прокладання маршруту, як вони це роблять зазвичай.

Нині уточнюється ситуація після відбиття російських штурмових дій.

"З одного боку можна сказати, що відбиття накатів противника було успішним, однак ще невідомі до кінця їх наслідки, тому робити висновки зарано. Це гучний дзвіночок від ворога, який напередодні перекинув додаткові сили в цей район, а тепер проводить штурмові дії на широкому відтинку з допомогою техніки. Дані дії більше схожі на прощупування оборони СОУ з надією на раптовий успіх, адже сказати, що це повна реалізація потенціалу кацапів важко, бо це не той ресурс, який вони можуть використати на таку площу", – резюмували в матеріалі.