Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Складається враження, що росіяни готуються замінювати КАБи на ударні дрони, - воєнний оглядач Пехньо
Ексклюзив

Складається враження, що росіяни готуються замінювати КАБи на ударні дрони, - воєнний оглядач Пехньо

Марина Клюєва
25 вересня, 2025 четвер
10:49
Війна з Росією КАБ-500 — коректована авіаційна бомба калібром 500 кілограмів

Знищення Силами оборони ворожого бомбардувальника Су-34 на Запорізькому напрямку є важливим, але у росіян є ресурси, щоб поновлювати атаки КАБами

Зміст

Таку думку висловив воєнний оглядач Василь Пехньо в етері Еспресо. 

"Росіяни мають ще ресурси для того, щоб оновлювати такі бомбардування (КАБами, - ред.). Але тут, звісно, включається дуже важлива така психологічна компонента, котра впливає на те, що наступний виліт російського пілота, вони вже мають думати, а чи не зіб'ють його (пісоя того, як 25 вересня Сили оборони збили на Запорізькому напрямку Су-34, - ред.) знову. Тобто вочевидь якісь асиметричні хитрі надзвичайні дії не застосували наші Повітряні сили, збивши цю сушку, чого вона, власне, заслуговувала. Але це може тривати певний час, поки росіяни не зрозуміють, чи безпечно їм продовжувати бомбардування чи небезпечно. В будь-якому випадку бомбардування вони будуть намагатися продовжувати на тих ділянках фронту або в тих прифронтових містах, які їм цікаві. Більш того, мене зараз бентежить перспектива не подальшого використання КАБів, хоча вони залишаються дуже складною зброєю і дуже терористичною та злочинною по відношенню до цивільного населення, зокрема", - сказав він. 

Василь Пехньо вважає, що росіяни планують замінювати керовані авіабомби ударними безпілотниками через загрози для авіації. 

"Але росіяни потрошку, у мене таке складається враження, що вони потрошку готуються заміняти КАБи, розуміючи, що їхня авіація, можливо, в якійсь осяжній перспективі не зможе бути такою ефективною, якою вона є, наприклад, до сьогодні. Вони заміняють КАБи, новини, ми всі прекрасно знаємо, чуємо, бачимо про ударні дрони, не дарма я вже про них теж згадував, коли про удари по полігонах, говорив прифронтових полігонах. Так само удари дронів по прифронтових територіях, це шахеди, модифіковані шахеди з камерою, які дозволяють можливість прямого радіонаведення. Окрім шахедів, це ще використання інших дронів, Молнія, котра нещодавно перетворилася на дрономатку. Тобто росіяни потрошку, як на мене, готуються до заміни своїх КАБів саме дроновою складовою", - вважає він.

Також воєнний оглядач зауважив, що необхідно враховувати ще той контекст, що FPV-дрони розширюють свої зони впливу.

"Тобто зараз на фронті ця буферна зона або червона кіл зона складає 10-20 кілометрів, що для нас, що для противника. Але зараз засоби виявлення є надто глибокими, а от засоби ураження ще доходять свій технологічний цикл, щоб стати глибинними. Я думаю, що це рано чи пізно станеться. Ті ж самі ударні FPV-дрони. Врешті, шахеди в режимі FPV - це вже стало початковою такою, варіантом відповіді на вирішення цих питань. Тому тут потрібно думати не тільки про КАБи тут треба ставити питання до наших місцевих громад і центральної влади, що ми зможемо зробити, якщо дрони, наприклад, будуть мати дальність по 60-70 кілометрів робити кіл зону, і тоді це питання не тільки Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Херсон безсумнівно, Суми, Чернігів. Це дуже і дуже актуальна тема", - наголосив Василь Пехньо.

  • Уранці четверга, 25 вересня, Сили оборони України збили російський літак Су-34 на Запорізькому напрямку.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
Інформаційний марафон ВЧ
Читайте також:
заморозки
Автор Дмитро Марценишин
24 вересня, 2025 середа
Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах цієї ночі ймовірні заморозки
мобілізація в РФ
Автор Оксана Ліховід
23 вересня, 2025 вiвторок
У Росії відбувся злив інформації, що генштаб РФ вимагає проведення мобілізації, - політолог Денисенко
Україна Польща
Автор Адріана Муллаянова
23 вересня, 2025 вiвторок
Свіжі дані опитування в Польщі: ставлення поляків до українців змінюється
Київ
+11.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.66
  • EUR
    Купівля 48.38
    Продаж 49.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
25 вересня
11:07
Росіяни просунулися у Серебрянському лісництві на Луганщині та на Дніпровщині, - DeepState
10:57
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зміна політики Трампа та яка "фантастична жінка" могла вплинути на погіршення його ставлення до Путіна. Акценти світових ЗМІ 25 вересня
10:39
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 25 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
10:38
СБУ затримала 23-річну жінку, яка допомагала росіянами готувати новий наступ на Харківщину
10:09
Владіслав Бленуцe
"Динамо" вирішило позбутись футболіста, у якого в соцмережах знайшли проросійський контент, - ЗМІ
10:01
Дональд Трамп
"Їм має бути соромно": Трамп поскаржився на технічні проблеми під час Генасамблеї ООН і вимагає негайного розслідування
10:00
OPINION
Що мали б зробити в Україні після допису Трампа
09:50
Ексклюзив
студент, студенти, бакалавр
Правозахисниця Денісова розповіла, як військовослужбовці можуть поєднувати навчання та службу
09:15
Потужний вибух стався у промзоні Свіндона у Великій Британії: поліція працює над евакуацією людей
08:46
вогонь, полум'я, пожежа
Партизан з російської армії спалив дві одиниці військової техніки РФ у районі Бердянська
08:41
сили ППО
Сили ППО знешкодили 150 зі 176 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:26
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 160 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 49 штурмів
08:16
Оновлено
Атака дронів: на Харківщині – є загиблий, на Вінниччині – влучання в обʼєкти енергетики
08:02
OPINION
Заява Трампа: Навіть зіпсований годинник може показувати правильний час
07:53
Ексклюзив
Сумихімпром
В Україні зупинені обидва підприємства з переробки титану, – засновник Velta Holding Андрій Бродський
07:52
Су-34
Здійснював атаки по Запоріжжю: українські військові збили російський літак Су-34
07:28
Втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 940 військових, 38 артсистем і 2 бронемашини
07:05
Ford, форд
Ford відкличе понад 115 тис. автомобілів у США через дефект рульової колонки
06:43
На полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся п’ятий Саміт Міжнародної Кримської платформи: основні заяви
05:53
Оновлено
безпілотник, дрон
Аеропорт данського Ольборга закривали через дрони у повітряному просторі
05:25
Зеленський зустрівся із Рютте: говорили про розширення ініціативи PURL
00:32
Олександр Зінченко (на передньому плані), "Ноттінгем Форест"
Ліга Європи: результати та розклад матчів 1-го туру
00:23
Україна та Сирія підписали комюніке про відновлення дипломатичних відносин
00:02
Кріс Райт
США готові замістити постачання російського газу та нафти до Європи, - міністр енергетики Райт
2025, середа
24 вересня
22:38
віце-президент США Джей Ді Венс
"Якщо росіяни відмовляться вести переговори добросовісно, це буде дуже погано для їхньої країни", - Венс
22:27
Ексклюзив
Ігор Рейтерович
В ОП хочуть швидко провести президентські вибори, якщо буде припинення вогню, - політолог Рейтерович
22:02
Марко Рубіо
Рубіо провів зустріч із Лавровим у Нью-Йорку: що відомо
21:34
танкер нафта
Дрони паралізували роботу двох нафтових портів РФ на Чорному морі, - Bloomberg
21:25
Ексклюзив
Виступ Дональда Трампа в Ер-Ріяді
"Не виключаю, що його просто перемкнуло": дипломат Шамшур про заяву Трампа, що Україна поверне свої території
20:58
Журналістка Вікторія Рощина загинула у СІЗО міста Кізел Пермського краю РФ, - розслідування
20:25
Оновлено
Динамо, УПЛ
Кубок України: результати та розклад матчів 1/16 фіналу
20:20
Ексклюзив
Володимир Зеленський, Емманюель Макрон та Дональд Трамп у Білому домі
На позицію Трампа дуже легко повпливати, - експерт-міжнародник
20:13
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль провів розмову з Домбровскісом: обговорили ініціативу SAFE та конфіскацію заморожених активів РФ
20:00
OPINION
"Ведмедик" за півмільйона. Як понти нищать нашу обороноздатність та мозок жінок?
19:36
Ексклюзив
Літієва руда
Український літій сам по собі нерентабельний, але в цих родовищах є рідкісноземельні метали, – засновник Velta Holding Андрій Бродський
19:33
Пісня "Врубай" принесла Парфенюку майже 100 тис. євро та 136 млн прослуховувань, - Forbes
19:32
Рафаель Маріано Гроссі
Голова МАГАТЕ хоче стати генсеком ООН і прагне підтримки Трампа, - Bloomberg
19:20
Аналітика
Від однієї крайності до іншої: чи буде Трамп помагати Україні повертати території. Пояснюємо
19:15
Болгарія
Болгарія відмовиться від транзиту російського газу у 2026 році, - прем’єр Желязков
18:40
Інтерв’ю
медикиня 3 армійського корпусу Софія Янчевська
"Я хочу, щоб наші діти не отримали її у спадок": медикиня 3 армійського корпусу Софія Янчевська про війну і захист України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV