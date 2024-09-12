"Складні побутові умови приходять у Покровськ": головред "Суспільне. Донбас" Крамченков

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Зруйнували росіяни шляхопровід, який веде із Покровська в Дніпро. Там такий один з основних мостів, через який усі їздили, в тому числі і ми. Там є об’їзна дорога, але це трошки додає часу до цієї дороги. Тобто намагаються працювати по логістичних таких шляхах росіяни. Так, Покровськ без води, наскільки я знаю, ще це не відновили, і, я так думаю, що це не буде швидко, але там частина будинків постачається водою із свердловин, а не з централізованої системи, то ті будуть з водою. Є така ж проблема і зі світлом. Перебили газопровід, і це теж не буде швидко відновлено, тобто складні побутові умови приходять уже і в Покровськ, який буквально ще півтора місяці тому був глибоким тилом для Донецької області", - розповів він.

Андрій Крамченков зазначив, що для відновлення мереж потрібні працівники, яких у Покровську залишається не так багато.

"Керівник газової служби нам вчора коментував і повідомив, що у нього залишилось 25% працівників. Тобто вони будуть відновлювати в межах того, на що вони спроможні зараз. І це в будь-якому випадку процес нешвидкий, поки в частині міста є електрика, то ще якось люди проживуть, якщо не стане і електрики, то ситуація ще ускладниться. Для розуміння, ми працювали минулого тижня і у Мирнограді багато, в Покровську вже от вчора були, то Мирноград просто спорожнів буквально за місяць, людей там залишилось відсотків 20 від того, що було. Якщо до повномасштабної війни це було містечко на 50 тисяч людей, то зараз там дай бог 10 тисяч залишилось. В Покровську ще немає такої апокаліптичної атмосфери, але він теж порожніє. Закриваються магазини мережеві, залишились маленькі магазинчики, які все ще працюють, але самі розумієте, якщо не стане продуктів, то відповідно люди зможуть там існувати тільки на якійсь гуманітарці, яка теж невідомо скільки проіснує", - зазначив головний редактор "Суспільне. Донбас".

Він зауважив, що в Мирнограді вже літають ворожі FPV-дрони, а місто готується до вуличних боїв.

"У Покровську ще немає такого відчуття, що от фронт наблизився, арта грохоче нон-стоп, ми зранку працювали і канонада не вщухала, хоча тиждень тому такого не було. В Мирнограді уже не арта, в Мирнограді уже FPV і міномети, тобто місто готується до вуличних боїв, там споруджуються додаткові всякі укріплення уже прям в місті і там все про евакуацію, там немає мови про те, щоб відновлювати якісь комунікації", - розповів він.