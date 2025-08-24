Сьогодні ми тримаємо лінію фронту саме завдяки різним типам безпілотних платформ, - аналітик Бєлєсков

Про це в етері Еспресо розповів старший аналітик центру ініціатив "Повернись живим", експерт Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

"Ми на сьогоднішній момент тримаємо лінію фронту саме завдяки різним типам безпілотних платформ. Це те, що у 2024 році й зараз компенсує брак людей, дозволяє нам створити дронами kill zone на 15 км. Ця зона гарантує, що поки ворог дійде до нуля, в нього вже сил буде набагато менше для закріплення, тобто ми вже тримаємося за рахунок саме цих систем. Чи можна робити більше наголос на технології? Мабуть, можна, але для цього все одно потрібні люди. Адже людина не зникає з поля бою. По-перше, все одно хтось має брати на себе ризик і виконувати завдання на нулі, фіксуючи присутність і створюючи лінію фронту. А з іншого боку, людина все одно потрібна для обслуговування, застосування безпілотників", - зауважив Микола Бєлєсков.

За його словами, щоб за рахунок відповідних технологій, наприклад, намагатися стабілізувати лінію фронту, все одно потрібно більше людей, які будуть операторами, обслуговуватимуть, програмуватимуть безпілотні платформи, робити боєприпаси. Все одно без людини не обійтися.

"Я розумію привабливість ідеї, щоб за рахунок технології повністю прибрати людину. По-перше, повністю, на жаль, не приберемо, але вже тактика міняється. Ці люди, які перебувають на нулі, мають завдання - більше фіксувати присутність і вступати в бій в останній момент, коли вже немає інших варіантів. Вже на сьогодні ця зміна відбулася, але виключно безпілотниками, різними роботизованими платформами, класичними дистанційними системами ураження, на жаль, стабілізувати цю лінію не можна", - прокоментував аналітик.

На його думку, актуальним залишається питання щодо технологічних і тактичних адаптацій безпілотників. Тому що ми вчимося, пам'ятаємо - скільки вже етапів пройшли, наприклад, FPV. Спочатку з'явилися на радіокеруванні ці дрони, проти яких були контрзаходи - або окопний РЕБ, або різні екрани, і як результат - з'явилися FPV на оптоволокні. А проти них уже застосовують хіба що сітки, щоб охороняти та захищати основні маршрути.

"Йдуть постійні перегони, і уявити ситуацію, що ми отримаємо одну-дві чи три технології, на якій не буде або кінетичної, або некінетичної відповіді для зменшення ефективності, - дуже важко. Це постійні перегони, в яких десь нас випереджає противник, десь ми випереджаємо, але по факту у нас виходять дзеркальні технології в озброєнні, і як наслідок - жодна зі сторін не має у цьому переваги", - резюмував Бєлєсков.