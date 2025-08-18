Українці воюють креативно і дивують світ інноваційними рішеннями, - експерт Бадрак

Про це Еспресо розповів Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, співзасновник Консорціуму оборонної інформації.

"Приміром, скиди з квадрокоптерів існували й до українців, але саме Сили оборони України створили системне масове використання безпілотних систем – у небі, на морі й на землі. Де-факто, це рішення змінило хід війни, а українське військо зі слабкого, погано озброєного перетворилося на сучасну боєздатну армію", - розповідає він.

Тема інновацій стрімко розвивається, розширюється на багато сфер. Експерт зауважує, що знову за цим стоїть відсутність традиційних можливостей відповісти на смертельну загрозу.

Серед інноваційних рішень, які здивували навіть найтехнологічніші фірми світу, Бадрак зазначає наступне.

Щоб протистояти російсько-іранським "шахедам" гвинтові літаки переобладнали у перехоплювачі: на чеські сільськогосподарські турбогвинтові літаки Moravan Z-137 Agro Turbo встановили радянські ракети "повітря - повітря" Р-73. Ці авіаційні ракети, хоч і не нові, надають можливість ефективно уражати не тільки означені "шахеди", а й крилаті ракети.

Радянський "Бук" плюс американські зенітні ракети. "Ракетний терор Росії, який розпочався 10 жовтня 2022 року, став стрімко виснажувати радянські запаси зенітних ракет. За умов надто повільного надходження допомоги у засобах ППО/ПРО від західних партнерів та багатомісячних циклів їх виробництва в українських інженерів народилася нестандартна й дещо зухвала ідея - пристосувати до згаданих радянських ЗРК ракети "повітря - повітря" американської розробки, яких у США було кілька тисяч", - розповідає експерт.

Морський катер-безпілотник плюс ракета "повітря - повітря". "У грудні 2024 року українські ЗРК старої радянської розробки "Оса" було модифіковано під використання ракети Р-73. Згідно з даними Фонду "Повернись живим", який забезпечував модернізацію, усього за 14 млн гривень апгрейдинг пройшла певна кількість ЗРК. А вже у березні 2025 року у Facebook з’явилися світлини нового ЗРК з ракетами Р-73.

Тобто, знову йдеться про дешевий масовий варіант зброї, яка здатна виконувати серйозні військові місії", - коментує Бадрак.

Також він згадує про встановлення Р-73 на морський роботизований комплекс Magura V5, що "стало мистецтвом можливого та першим випадком в історії створення зброї".

"Вартість МРК Magura V5 становить менш як 250 тисяч доларів, а знищені гвинтокрили та військові кораблі – мільйони доларів. У війні на виснаження вартість зброї має велике значення", - наголошує експерт.

Дрони-перехоплювачі коптерного типу - ще одне ноу-хау. Допомогає і в евакуації поранених, і у взятті ворога в полон.

"Українці предметно довели і продовжують доводити майже щодня, що вміють воювати креативно. Тобто нешаблонно, змінюючи лекала самих війн", - резюмує Валентин Бадрак.

