Сьогодні Путін сприймає Захід дуже слабким, - британський полковник Грант

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Безумовно, головна мета Росії полягає у виснаженні України та досягненні прориву. Путін сприймає Захід як слабкий на цей час, що надає йому сприятливу можливість розпочати сильну атаку. Очевидно, що якщо сторона не має достатньої кількості боєприпасів і живої сили, вона стає вразливою до атак, оскільки її слабкістю користується противник", - пояснив Грант.

Полковник наголосив, що ресурси, які Україна використала для оборони Авдіївки, могли б бути краще застосовані на лінії фронту

"З українського боку, ви не допомогли собі, так довго утримуючи позиції, особливо в таких місцях, як Авдіївка. Це рішення обійшлося вам дорого з погляду ресурсів, які могли бути краще використані на більш стратегічно підготовленій позиції вздовж прямої лінії. Утримання такої оточеної позиції, як Авдіївка, вимагає значно більше сил і засобів, ніж оборона прямої лінії. Росія, безсумнівно, продовжуватиме тиснути й використовувати всі наявні ресурси, особливо з огляду на майбутні вибори в Москві, де Путіну необхідно продемонструвати успіх не лише в одному місті, але й по всій країні, щоб підтвердити весь свій бойовий план. Тож це критичний момент як для України, так і для Росії", - додав він.