Сьогодні РФ відстріляла місячний запас виробництва ракет Х-101: Defence Express про ракетну атаку 22 березня

Про це він розповів в етері Еспресо.

"З одного боку можна сказати, що вони сьогодні відстріляли місячний запас виробництва ракет Х-101, але РФ використовувала не тільки ці ракети. По "іскандерам" були відомі цифри щодо виробництва – мінімум 30 балістичних ракет на місяць, сьогодні вони застосовувалися. По "кинджалам" виробництво - мінімум 10 ракет на місяць, вони теж сьогодні застосовувалися. Росіяни навряд чи працюють у режимі, що вистрілюють все, що у них є, і на складах нічого не затримується. Вони якраз могли накопичити ще певний запас, відповідно, нам варто не заходити у питання, скільки у них може бути ракет для продовження ударів" – зауважив військовий експерт.

За його словами, у противника сьогодні основна ударна сила - "шахеди", з виробництвом яких, на жаль, значно краще, ніж могло б бути.

"Крім того, звернімо увагу на те, що "калібри" у росіян лежать у стратегічному запасі, хоча ракетоносії сьогодні виводилися у Чорне море, але противник поки їх тримає. А ще крилаті "іскандери" ворог використовує обмежено. Тобто, на жаль, проблем з ракетним запасом у них точно немає", - резюмував Іван Киричевський.