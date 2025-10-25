Сьома атака за два місяці: РФ знову вдарила по шахті ДТЕК на Дніпровщині
У суботу, 25 жовтня, російська армія здійснила чергову атаку на шахту енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Під землею перебувало майже пів тисячі працівників
Про це розповіли в пресслужбі ДТЕК.
Згідно з повідомленням, під час удару під землею перебувало 496 шахтарів.
Усіх працівників успішно евакуювали на поверхню, постраждалих немає.
У ДТЕК наголосили, що це вже сьома масштабна атака російських військ на вугільні підприємства компанії за останні два місяці.
- Ввечері у неділю, 19 жовтня 2025 року, російські окупанти завдали ударів "шахедами" по вуглевидобувному підприємству компанії ДТЕК на Дніпровщині. Місцеві пабліки пишуть, що мова про місто Тернівка Павлоградського району.
