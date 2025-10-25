Сьома атака за два місяці: РФ знову вдарила по шахті ДТЕК на Дніпровщині

Про це розповіли в пресслужбі ДТЕК.

Згідно з повідомленням, під час удару під землею перебувало 496 шахтарів.

Усіх працівників успішно евакуювали на поверхню, постраждалих немає.

У ДТЕК наголосили, що це вже сьома масштабна атака російських військ на вугільні підприємства компанії за останні два місяці.