Росіяни кількома "шахедами" поцілили по шахті у Тернівці на Дніпровщині: усіх 192 гірників піднято на поверхню, ніхто з них не постраждав
Ввечері у неділю, 19 жовтня 2025 року, російські окупанти завдали ударів "шахедами" по вуглевидобувному підприємству компанії ДТЕК на Дніпровщині. Місцеві пабліки пишуть, що мова про місто Тернівка Павлоградського району
Про подію офіційно повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Росія масовано атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Напередодні старту опалювального сезону ворог знову вдарив по українській енергетиці. Під час атаки під землею перебувало 192 співробітника шахти. Триває евакуація наших колег на поверхню", - зазначили у компанії.
Попередньо відомо, що ніхто з людей не постраждав. Тих, хто був під землею, наразі евакуйовують.
Це вже 4 масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці, наголошується пресслужбою.
О 21:50 пресслужба ДТЕК поінформувала, що усіх шахтарів вдалося неушкодженими підняти на поверхню.
Подробиці ударнів по шахту у Терніці
За інформацією інформаційного ТГ-каналу "Реальний Дніпро", була серія прильотів.
Новина доповнюється
- Перед цим Повітряні Сили ЗСУ попереджали про рух російських ударних БПЛА у напрямку Павлоградського району Дніпровщини.
