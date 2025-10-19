Росіяни ввечері 19 жовтня запустили ударні дрони по Україні: куди вони рухаються
Окупанти ввечері у неділю, 19 жовтня 2025 року, атакують територію України ударними дронами типу "шахед" чи "гербера"
Про це офіційно повідомляють Повітряні Сили України та місцеві військові адміністрації.
Маршурути руху
Чернігівщина
16:14 - групи БпЛА на півночі Чернігівщини, курсом на південь.
16:23 - БпЛА на межі Чернігівщини та Сумщини, рухається в південному напрямку.
Дніпровщина
16:24 - БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.
19:00 - БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курсом на захід.
Полтава та Полтавщина
16:57 - у Полтавському районі оголошено повітряну тривогу.
16:58 - БпЛА на сході Полтавщини рухається в західному напрямку.
Новина доповнється...
