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Спецоперація ГУР на Бєлгородщині: розвідники атакували російський взводний опорний пункт

5 січня, 2024 п'ятниця
13:49
Війна з Росією

Головне управління розвідки України провело спецоперацію на Бєлгородщині: розвідники атакували російський взводний опорний пункт

Про це інформує ГУР. 

Там зазначили, що у зв’язку з почастішанням випадків диверсій з боку РФ та заради захисту цивільних українців, які проживають у громадах поблизу державного кордону та страждають від російських атак, ГУР вирішило провести спецоперацію на Бєлгородщині. 

Відтак, розвідники отримали інформацію, що на російських позиціях у Грайворонському районі Бєлгородської області вище керівництво армії РФ проводитиме перевірку через "невдоволення й скарги тамтешнього особового складу кепськими умовами служби". Перед приїздом керівництва окупанти почали проводити активні інженерні роботи. 

"Аби завдати ворогу втрат та погіршити його морально-психологічний стан, спецпризначенці ГУР МО України спланували та здійснили спецоперацію", - йдеться у повідомленні. 

Зокрема, українські розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались росіяни на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт. 

"Внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється", - додали в ГУР. 

  • 4 січня у Головному управлінні розвідки підтвердили, що в ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол" у Челябінську згорів російський винищувач-бомбардувальник Су-34. 

Україна
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
ГУР
Бєлгород
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