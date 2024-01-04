В ГУР підтвердили, що на аеродромі у Челябінську згорів російський винищувач Су-34

Про це інформує пресслужба ГУР.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: у ніч на 4 січня 2024 року на російському аеродромі "Шагол" (м. Челябінск) згорів тактичний бомбардувальник Су-34", - йдеться у повідомленні.

Розвідники вказали, що бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ і опублікували відео його займання.

"Причини займання літака уточнюються", - додали у ГУР.

Українські ЗМІ LIGA.net, Українська правда та РБК-Україна, посилаючись на власні джерела у спецслужбах, зазначають, що це була операція ГУР.

Довідково. "Шагол" - військовий аеродром в поблизу міста Челябінськ у РФ. На аеродромі базується 108-й тренувальний авіаполк Челябінського авіаційного училища та 2-й змішаний авіаполк 21-ої змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ.