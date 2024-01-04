В ГУР підтвердили, що на аеродромі у Челябінську згорів російський винищувач Су-34
У Головному управлінні розвідки підтвердили, що в ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол" у Челябінську згорів російський винищувач-бомбардувальник Су-34
Про це інформує пресслужба ГУР.
"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: у ніч на 4 січня 2024 року на російському аеродромі "Шагол" (м. Челябінск) згорів тактичний бомбардувальник Су-34", - йдеться у повідомленні.
Розвідники вказали, що бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ і опублікували відео його займання.
"Причини займання літака уточнюються", - додали у ГУР.
Українські ЗМІ LIGA.net, Українська правда та РБК-Україна, посилаючись на власні джерела у спецслужбах, зазначають, що це була операція ГУР.
Довідково. "Шагол" - військовий аеродром в поблизу міста Челябінськ у РФ. На аеродромі базується 108-й тренувальний авіаполк Челябінського авіаційного училища та 2-й змішаний авіаполк 21-ої змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ.
- 22 грудня українські військові на південному напрямку знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Це найбільша одноразова втрата російських літаків на війні з травня 2023 року, коли в Брянській області були збиті два Су-34 та 2 вертольоти Мі-8. Більше літальних апаратів російські ВКС втратили лише під час заколоту Пригожина.
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