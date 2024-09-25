Спецпризначенці ГУР захопили близько двох десятків полонених у боях на Вовчанському агрегатному заводі
Спецпризначенці Головного управління розвідки понад тиждень проводили операцію на Вовчанському агрегатному заводі. Завдяки цьому бійці взяли у полон близько двох десятків росіян
Про це повідомив офіцер спецпідрозділу Тимура ГУР МО України з позивним Вікінг, передає ГУР.
"Бій тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку противника. Сам противник на заводі чинив чималий опір, але зрештою ми вже завершили виконання завдання", - заявив боєць.
За його словами, внаслідок операції спецпризначенцям ГУР вдалось взяти російських окупантів у полон. Крім цього, декілька десятків росіян було знищено.
"Також четверо окупантів намагались залишити завод і були знешкоджені вже за периметром заводу", - додав спецпризначенець.
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Підрозділи Головного управління розвідки 24 вересня повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу, а також ліквідували росіян в усіх будівлях підприємства.
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