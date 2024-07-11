Спецпризначенці СБУ знищили 30 ворожих танків, 12 систем ППО та 11 складів із боєприпасами впродовж двох тижнів
Спецпризначенці Служби безпеки України впродовж двох тижнів знищили 30 ворожих танків, 12 систем ППО, 11 складів із боєприпасами, 56 артсистем і РСЗВ
Про це повідомляє Служба безпеки України.
У спецслужбі зазначили, що відпрацьовували по ворогу ударними дронами та іншими вогневими засобами.
Спецпризначенці СБУ вразили:
- 30 танків;
- 43 ББМ;
- 56 артсистем і РСЗВ;
- 12 систем ППО;
- 8 засобів РЕБ/РЕР;
- 461 одиницю автотранспорту;
- 235 ворожих фортифікаційних споруд та вогневих позицій;
- 11 складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами.
Також було знищено 485 окупантів.
"Разом зробимо все, щоб ворог усвідомив, що на нашій землі - він приречений, а відплата за всі скоєні злочини та кожне зруйноване життя - неминуча", - наголосили в СБУ.
- 10 липня стало відомо, що бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша затрофеїли найсучасніший танк росіян Т-90М "Прорив", який очолював масштабний штурм.
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