Спецпризначенці СБУ знищили 30 ворожих танків, 12 систем ППО та 11 складів із боєприпасами впродовж двох тижнів

Про це повідомляє Служба безпеки України.

У спецслужбі зазначили, що відпрацьовували по ворогу ударними дронами та іншими вогневими засобами.

Спецпризначенці СБУ вразили:

30 танків;

43 ББМ;

56 артсистем і РСЗВ;

12 систем ППО;

8 засобів РЕБ/РЕР;

461 одиницю автотранспорту;

235 ворожих фортифікаційних споруд та вогневих позицій;

11 складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами.

Також було знищено 485 окупантів.

"Разом зробимо все, щоб ворог усвідомив, що на нашій землі - він приречений, а відплата за всі скоєні злочини та кожне зруйноване життя - неминуча", - наголосили в СБУ.