Воїни 68-ї ОЄБр затрофеїли найсучасніший російський танк "Прорив"
Бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша затрофеїли найсучасніший танк росіян Т-90М "Прорив", який очолював масштабний штурм
Про це йдеться на Facebook-сторінці бригади.
"Росомахам-танкістам вдалося захопити це "чудо техніки" в практично робочому стані. Танк очолював масштабний штурм окупантів, який закінчився для них повним фіаско. Екіпаж Т-90 залишив свою новітню машину на полі бою і просто кинувся навтьоки", - розповіли у бригаді.
Після цього механік-водій 68-ї ОЄБр ризикнув дістатися сірою зоною до танка та повернувся назад уже на ньому.На цьому "улов" військових не закінчився.
"Більше того, згодом спритні росомахи змогли витягнути ще дві одиниці ворожої бронетехніки – танк Т-80 і БМП-2. Тепер ці трофеї безжально нищитимуть своїх попередніх власників", - пообіцяли захисники.
- 10 липня повідомлялось, що бійці Сил спеціальних операцій (ССО) знищили 15 російських ворожих човнів на Херсонському напрямку.
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