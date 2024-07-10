Воїни 68-ї ОЄБр затрофеїли найсучасніший російський танк "Прорив"

Про це йдеться на Facebook-сторінці бригади.

"Росомахам-танкістам вдалося захопити це "чудо техніки" в практично робочому стані. Танк очолював масштабний штурм окупантів, який закінчився для них повним фіаско. Екіпаж Т-90 залишив свою новітню машину на полі бою і просто кинувся навтьоки", - розповіли у бригаді.

Після цього механік-водій 68-ї ОЄБр ризикнув дістатися сірою зоною до танка та повернувся назад уже на ньому.

На цьому "улов" військових не закінчився.

"Більше того, згодом спритні росомахи змогли витягнути ще дві одиниці ворожої бронетехніки – танк Т-80 і БМП-2. Тепер ці трофеї безжально нищитимуть своїх попередніх власників", - пообіцяли захисники.