Спецслужби РФ можуть використовувати Лукашенка як елемент дезінформації, - політолог Буряченко

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог Олексій Буряченко.

"Лукашенко є співагресором Російської Федерації, тому що ми ж пам'ятаємо чудово, як в бік України саме з території Білорусі полетіли ракети і заходила частина підрозділів за наслідком їхніх типу псевдонавчань військових. Тому від цього статусу Лукашенко вже, звичайно, нікуди не дінеться і бути всім корисним одночасно, він, звичайно, не зможе. Але знаючи Лукашенка, ми вже до цього політика давно звикли, він точно буде намагатися бути корисним для максимальної кількості міжнародних акторів, причому абсолютно різних, іноді з протилежними навіть концепціями", - заявив він.

Політолог наголосив, що він затиснутий Російською Федерацією з однієї сторони.

"З іншої сторони він ізольований в Європі, що примушує, по суті, всю його економіку орієнтуватись на Російську Федерацію. Навіть за офіційними даними, в них там 90 майже відсотків транзиту, для того, щоб навіть вийти на інші ринки, наприклад, там Близького Сходу, Середньої Азії, він відбувається через Росію. І у Лукашенка, давайте чесно скажемо, зараз інших варіантів просто немає, враховуючи навіть реалізацію тієї агресивної політики, яку проводить Російська Федерація, знову ж таки, використовуючи Білорусь стосовно країн ЄС та НАТО, Польщі, конкретно країн Балтії, можливості пробиття Сувальського коридору і так далі", - зазначив Буряченко.

Він зауважив, що по факту Лукашенко перебуває в заручниках Путіна і буде робити рівно те, що йому скажуть, без варіантів.

"В нього якогось люфту в цьому немає. Але чи може навіть для Москви, для Кремля, для Путіна бути корисним, що, наприклад, Лукашенко вів, мав можливість вести якісь діалоги, наприклад, зі Сполученими Штатами Америки, з європейцями, з Китаєм. Так, звичайно, особливо з країнами Західного блоку. Тому що Лукашенко демонстративно показуючи свою близькість до Путіна, він буде намагатись бути корисним, наприклад, європейцям та Сполученим Штатам Америки. Щоб можливо попередити їх, коли Росія буде там планувати нападати на країни Європи та НАТО, пробивати Сувальський коридор в напрямку Калінінградської області. Коли Путін вирішить все ж таки реалізувати ту чи іншу спецоперацію відносно країн ЄС та НАТО", - вважає політолог.

На думку Буряченка, в цій своїй функції Лукашенко буде намагатися бути корисним для західних партнерів.

"Недаремно ж туди прилітала делегація Сполучених Штатів, дали від Трампа подарунок - запонки і навіть частково звільнили від санкцій компанію Белавіа, авіаційну компанію, яка належить самому Лукашенку та його сім'ї, це є їхнім бізнесом. І, знову ж таки, з однієї сторони Путін може Лукашенка використовувати як неформальний комунікаційний канал, це може бути, а з іншої сторони спецслужби ж Росії можуть використати Лукашенка, як елемент дезінформації, яку умисно розповсюджує Російська Федерація, наприклад, серед американських партнерів і європейських", - заявив він.

Політолог сказав, що може бути мета - знижувати рівень такої боязні з боку Російської Федерації щодо здійснення акту прямої військової агресії.

"Тому, що в них типу є Лукашенко, і він же ж точно має щось повідомити, тому що він, ну, не хоче, щоб опинитися там в Гаазі, в клітці. І що Лукашенко може абсолютно умисно, виконуючи завдання Кремля, ФСБ, систематично бути, так би мовити, з європейцями і західниками на контакті для того, щоб передавати їм просто фальшиві розвіддані і десь знижувати рівень, їхньої такої гостроти сприйняття загрози з боку Російської Федерації. Враховуючи все вище викладене, і якщо підбивати підсумки, Лукашенко, звичайно, буде намагатися бути максимально корисним усім одночасно. Але ми ж розуміємо, що під тотальною залежністю він знаходиться перш за все перед самим Путіним. Тому довіряти йому зараз, звичайно, не можна", - підсумував Буряченко.