Спецслужби РФ отримують 60% розвідданих через соцмережі, - Генштаб

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зауважено, що необдумано поширені фото та відеоматеріали про діяльність Збройних сил України для окупантів є одним з основних джерел розвідувальної інформації.

"Наслідком поширення таких публікацій може стати зрив військової операції, загибель українських воїнів та втрата озброєння і військової техніки. Своєю чергою автори хайпових повідомлень ризикують отримати кримінальні вироки та опинитись за ґратами", - наголосили в Генштабі.

У повідомленні також нагадали, що не слід знімати та поширювати жодної інформації про:

роботу засобів системи ППО;

переміщення та райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки;

арсенали, бази, склади зберігання матеріально-технічних запасів, а також міжнародну матеріально-технічну допомогу;

підприємства, які виготовляють нові види озброєнь, ремонтують техніку, боєприпаси й задовольняють інші військові потреби.

Також у Генштабі закликають не розповсюджувати "ексклюзивну" інформацію про перебіг бойових дій чи хід виконання бойових завдань.

"Не поширюйте таку інформацію на широкий загал до її підтвердження через офіційні джерела.Пам’ятайте, інформаційна тиша це те, що не дозволить ворогу дізнатись плани війська, збереже українські життя та наблизить нашу спільну перемогу!" - зазначено в повідомленні.