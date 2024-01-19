Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Спецслужби РФ отримують 60% розвідданих через соцмережі, - Генштаб

Спецслужби РФ отримують 60% розвідданих через соцмережі, - Генштаб

19 січня, 2024 п'ятниця
20:46
Війна з Росією студенти, соцмережі, робота

Не менше 60% розвідувальних даних російські спецслужби отримують завдяки соціальним мережам

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зауважено, що необдумано поширені фото та відеоматеріали про діяльність Збройних сил України для окупантів є одним з основних джерел розвідувальної інформації.

"Наслідком поширення таких публікацій може стати зрив військової операції, загибель українських воїнів та втрата озброєння і військової техніки. Своєю чергою автори хайпових повідомлень ризикують отримати кримінальні вироки та опинитись за ґратами", - наголосили в Генштабі.

У повідомленні також нагадали, що не слід знімати та поширювати жодної інформації про: 

  • роботу засобів системи ППО;
  • переміщення та райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки;
  • арсенали, бази, склади зберігання матеріально-технічних запасів, а також міжнародну матеріально-технічну допомогу;
  • підприємства, які виготовляють нові види озброєнь, ремонтують техніку, боєприпаси й задовольняють інші військові потреби. 

Також у Генштабі закликають не розповсюджувати "ексклюзивну" інформацію про перебіг бойових дій чи хід виконання бойових завдань. 

"Не поширюйте таку інформацію на широкий загал до її підтвердження через офіційні джерела.Пам’ятайте, інформаційна тиша це те, що не дозволить ворогу дізнатись плани війська, збереже українські життя та наблизить нашу спільну перемогу!" - зазначено в повідомленні.

  • 27 грудня повідомлялося, що спецслужби РФ надсилали українцям за кордоном провокаційні повідомлення з закликом допомогти Росії вигнати "американських сатаністів" з "ісконно русской зємлі".
Суспільство
Україна
Росія
Технології
ЗСУ
окупанти
Читайте також:
Ємен, хусити
19 січня, 2024 п'ятниця
Хусити випустили балістику в танкер, який належить США
Радослав Сікорський
18 січня, 2024 четвер
РФ визнає поразку, але закінчуватиме війну з Україною не Путін, - очільник МЗС Польщі
Джозеф Байден, саміт НАТО
18 січня, 2024 четвер
Байден погодився на поступки республіканцям, щоб розблокувати допомогу Україні, – WSJ
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.61
    Купівля 37.61
    Продаж 38.27
  • EUR
    Купівля 40.94
    Продаж 41.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
19 січня
21:26
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський провів розмови з представниками ОАЕ та Албанії
21:17
Аналітика
Карта бойових дій Куп'янськ
Новий А-50, використання чотиритонної П-35 та ситуація на фронті. Воєнні підсумки тижня
21:10
Дослідники з Ланкастерського університету назвали головні переваги відмови від кофеїну
20:44
Ігор Мазепа в залі суду
Суд обрав запобіжний захід фігурантам у справі бізнесмена Мазепи
20:32
Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо
Країни ЄС і НАТО повинні бути готові до всіх можливих сценаріїв, - прем'єр Фінляндії про загрозу вторгнення РФ
20:15
Шмигаль
Шмигаль: уряд цьогоріч схвалить програму адаптації законодавства до права ЄС
20:11
Огляд
Дональд Трамп
Кейс Дональда Трампа: суди, праймеріз перед виборами у США та що він означає для України
20:05
OPINION
Костянтин Москалець
Дзен
19:56
Георгій Судаков та Рональд Араухо (ліворуч), Шахтар - Барселона
"Шахтар" відмовився продавати ключового гравця за 40 млн євро
19:47
терористи ХАМАС
Делегація ХАМАС у Москві зустрілась із представником Путіна по Близькому Сходу та Африці
19:46
НАТО Єнс Столтенбер
SPRAVDI пояснив, чому НАТО організовує наймасштабніші навчання з часів холодної війни
19:25
Авдіївка
Війська відбили 55 російських атак на Авдіївському та Лиманському напрямках
19:16
міністерство оборони РФ
У Росії розробляють дешевий ударний дрон, спроможний літати на 350 км, - Defense Express
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 695-го дня війни: ГУР атакувало нафтобазу у Брянській області, а окупанти покидають позиції через великі втрати армії РФ
18:55
Ексклюзив
Олег Синютка
Лише президент має вносити мобілізаційний законопроєкт, інакше це перекладання відповідальності, - нардеп Синютка
18:49
Вражає видиму ціль зі швидкістю світла: Велика Британія випробувала лазерну зброю
18:42
Огляд
"Бідолашні створіння"
Затримати "героя в масці": що подивитися на вихідних
18:33
Ексклюзив
Військовий на Донбасі
Україні потрібно розв'язати питання ПВК, закон їх не забороняє, - керівник Омега Консалтинг Кебкало
18:26
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Разумков щодо винесення на голосування питання по Безуглій: заявив про злочин Стефанчука до ДБР
18:24
Сергій Лавров
Лавров поскаржився на "русофобські, расистські та неонацистські закони", які нібито ухвалили в Україні
18:24
санкції проти РФ
ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ до річниці повномасштабного вторгнення в Україну, - Bloomberg
18:13
Гурт "Без обмежень" прокоментував співпрацю з фондом Гринкевичів
18:12
Запуск японського посадкового модуля Hakuto-R на Місяць
Японці вперше посадили космічний корабель на Місяць
18:03
OPINION
Віктор Трегубов
Ніхто не пропонує воювати за чиновників
18:00
комунальники
У Києві спостерігається кадровий голод у комунальній сфері: майже 1 тис. працівників поповнили лави ЗСУ
17:59
Данило Кревсун
Німецький топ-клуб "Боруссія" підписав новий контракт з 18-річним українцем
17:56
Оновлено
YAKTAK
Суспільне порадилося з організаторами Євробачення щодо пісні YAKTAK, де використано семпл із треку співачки MANY
17:43
Марта Костюк
Костюк перемогла росіянку і з рекордом вийшла до 1/8 фіналу Australian Open
17:42
Окупанти
Улітку РФ може спробувати повністю окупувати 4 області України, не виключено наступ на Київ і Харків, – FT
17:30
Південна та Північна Корея
Рада безпеки ООН провела закрите засідання на тлі загострення відносин між КНДР та Південною Кореєю
17:28
На фото: Fabio De Vincente та Olena Topolia (ALYOSHA)
ALYOSHA випустила пісню Via dall’Inferno з італійським співаком Fabio De Vincente
17:16
Бундестаг
Бундестаг спростив отримання громадянства Німеччини: що змінилося
17:15
Ексклюзив
Ігор Мазепа
Затримання бізнесмена Мазепи - політична справа, а не правова, - нардеп Ар'єв
17:06
Ексклюзив
надзвукова ракета П-35
РФ може залучати надзвукову ракету П-35 для відволікання нашої ППО, для її знищення потрібний Patriot, - експерт Киричевський
16:59
Сергій Палкін
Гендиректор "Шахтаря" пояснив, чому клуб під час війни витратив на бразильця 15 млн євро
16:59
ракети Taurus
Депутат бундестагу пояснив, чому Шольц відмовляється надавати Україні ракети Taurus
16:55
Сектор Гази
Арабські країни спільно зі США запропонували план післявоєнного існування Гази, Ізраїль відреагував
16:39
евакуація
З трьох громад Донеччини евакуювали всіх дітей
16:32
Юлія Джима
Біатлон: троє українок потрапили у топ-20 короткої індивідуальної гонки на КС
16:26
РФ обстріляла Херсон та область: загинула жінка, є поранені
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV