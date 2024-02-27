"Спецслужби України готували теракт на Запоріжжі": добірка російських фейків за 27 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 27 лютого росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: У ФСБ РФ повідомили: "Українські спецслужби мали намір здійснити теракт у Запорізькій області з використанням аналога бойової отруйної речовини BZ".

Дезінформація: Міністр оборони РФ С. Шойгу заявив: "Українські збройні сили за час російської "спеціальної військової операції" втратили понад 444 тис. військовослужбовців".

Дезінформація: Ворожий телеграм-канал "МИГ России" написав: "Єдиний реальний варіант відправки солдатів НАТО в Україну – обвалення фронту ЗСУ, панічне залишення міст, і якась лінія поділу за корейським варіантом десь далеко на західних кордонах центральної України".