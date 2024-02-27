"Спецслужби України готували теракт на Запоріжжі": добірка російських фейків за 27 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 27 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 27 лютого росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: У ФСБ РФ повідомили: "Українські спецслужби мали намір здійснити теракт у Запорізькій області з використанням аналога бойової отруйної речовини BZ".
Дезінформація: Міністр оборони РФ С. Шойгу заявив: "Українські збройні сили за час російської "спеціальної військової операції" втратили понад 444 тис. військовослужбовців".
Дезінформація: Ворожий телеграм-канал "МИГ России" написав: "Єдиний реальний варіант відправки солдатів НАТО в Україну – обвалення фронту ЗСУ, панічне залишення міст, і якась лінія поділу за корейським варіантом десь далеко на західних кордонах центральної України".
- Російська пропаганда також вигадала фейк, нібито на Харківщині бійці ТрО розстріляли цивільних жителів.
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