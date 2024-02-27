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"Спецслужби України готували теракт на Запоріжжі": добірка російських фейків за 27 лютого

27 лютого, 2024 вiвторок
23:57
Війна з Росією Володимир Путін і Сергій Шойгу

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 27 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 27 лютого росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: У ФСБ РФ повідомили: "Українські спецслужби мали намір здійснити теракт у Запорізькій області з використанням аналога бойової отруйної речовини BZ".

Дезінформація: Міністр оборони РФ С. Шойгу заявив: "Українські збройні сили за час російської "спеціальної військової операції" втратили понад 444 тис. військовослужбовців".

Дезінформація: Ворожий телеграм-канал "МИГ России" написав: "Єдиний реальний варіант відправки солдатів НАТО в Україну – обвалення фронту ЗСУ, панічне залишення міст, і якась лінія поділу за корейським варіантом десь далеко на західних кордонах центральної України".

  • Російська пропаганда також вигадала фейк, нібито на Харківщині бійці ТрО розстріляли цивільних жителів.
Теги:
Світ
Україна
Росія
ЗСУ
ФСБ
Сергій Шойгу
окуповані території
окупанти
фейк
НАТО
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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