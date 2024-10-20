"Сповільнили постачання військ РФ": партизани провели диверсію на окупованій Херсонщині
Агент партизанського руху "Атеш" знищив релейну шафу біля тимчасово окупованого населеного пункту Новоолексіївка у Херсонській області
Про це повідомляє "Атеш".
Зазначається, що диверсія біля адміністративного кордону з Кримом завдала шкоди логістиці ворога та сповільнила постачання військ окупантів на півдні України.
Зокрема, як кажуть в "Атеш", це вплине на важливу лінію постачання пального після знищення нафтового порту у Феодосії.
Партизани також навели координати об'єкту: 46,2470141, 34,6643949.
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