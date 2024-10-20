"Сповільнили постачання військ РФ": партизани провели диверсію на окупованій Херсонщині

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що диверсія біля адміністративного кордону з Кримом завдала шкоди логістиці ворога та сповільнила постачання військ окупантів на півдні України.

Зокрема, як кажуть в "Атеш", це вплине на важливу лінію постачання пального після знищення нафтового порту у Феодосії.

Партизани також навели координати об'єкту: 46,2470141, 34,6643949.