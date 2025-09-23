"Спроба чинити тиск": в ОСУВ "Дніпро" розповіли про мету ворога на Дніпровщині

Про це в етері Еспресо розповів речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

"Мені здається, що на Дніпровщині, як і на Західній Харківщині, це скоріше просто спроба зчинити тиск та відтягати певну частину українських сил. Якоїсь стратегічної мети я там, чесно кажучи, не уявляю", - сказав він.

На його думку, якщо вони хочуть до Павлограда піти, то це якось занадто амбітно.

"Якщо вони хочуть до Дніпра дійти, це взагалі не просто амбітно, а щось з фантастики. Тому навіщо це робити, якщо вони там в принципі втрачають велику кількість народу, а здобувають реально, ну, зайшли в мале село, ну, і що? Чесно кажучи, то окрім як просто створювати додаткові проблеми ЗСУ і додатково піджимати з іншого боку, особливо не бачу", - підсумував Трегубов.