США готові надати засоби ППО та розвідувальну підтримку Україні після припинення війни, - FT

Про це пише Financial Times.

Президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив європейським лідерам, що Америка долучиться до координації гарантій безпеки для України, що є вимогою Києва для стримування майбутнього нападу з боку Росії після будь-якої мирної угоди.

Як повідомили європейські та українські чиновники, США заявили, що готові надати розвідувальні засоби та засоби нагляду за полем бою для будь-якого західного плану безпеки для повоєнної України та взяти участь у європейському щиті протиповітряної оборони країни.

Згідно з інформацією від чотирьох чиновників, поінформованих про переговори, американські високопосадовці відтоді неодноразово повідомляли європейським колегам, що Вашингтон буде готовий надати "стратегічні засоби", зокрема для розвідки, спостереження та рекогностування, засоби командування та управління, а також засоби протиповітряної оборони, щоб забезпечити будь-яке розгортання на місцях під керівництвом Європи.

Європейські чиновники в приватних розмовах визнали, що будь-яке розгортання може відбутися лише за підтримки США, щоб забезпечити, контролювати та захищати європейські війська.

Післявоєнна підтримка від США включатиме американські літаки, логістику та наземні радіолокаційні станції, що підтримуватимуть та забезпечуватимуть безпольотну зону та повітряний щит для країни, що забезпечуватиметься Європою.

Пропозиція США залежить від зобов'язань країн ЄС розгорнути десятки тисяч військовослужбовців в Україні, попередили чиновники.

Вони сказали, що її все ще можуть скасувати. Але це є значною зміною позиції з боку адміністрації Трампа, яка раніше виключала будь-яку участь США у захисті повоєнної України, і підтримала європейських чиновників, які місяцями лобіювали Вашингтон, щоб надати більше підтримки Києву.

США, як і раніше, виступають проти розгортання власних військ в Україні, додали чиновники. Інші посадовці адміністрації Трампа, включно з міністром оборони Пітом Гегсетом, скептично ставляться до будь-якої участі в післявоєнних гарантіях, побоюючись, що це втягне США в майбутній конфлікт.