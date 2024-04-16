США і Канада розширили санкції проти Білорусі
У понеділок, 15 квітня, США та Канада запровадили санкції проти Білорусі. Обмеження введені щодо низки фізичних та юридичних осіб, причетних до підтримання режиму Лукашенка
Про обмеження США повідомляє міністерство фінансів.
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США внесло у санкційний список 12 юридичних та 10 фізичних осіб. Серед них – білоруські державні підприємства, китайська компанія, яка допомагає режиму в Мінську закуповувати обладнання у США, та п’ять її працівників.
Крім того, OFAC вирішило запровадити санкції щодо п'яти юридичних і п'ять фізичних осіб, що беруть участь у глобальній мережі торгівлі зброєю і ведуть бізнес з визначеною США білоруською оборонною компанією.
Серед компанії щодо яких запроваджені санкції є ВАТ "Станкогомель", ВАТ "АГАТ-Системи управління", АТ " Науково-дослідний інститут електронних обчислювальних машин" (НДІЕОМ), АТ "Техніка зв'язку", АТ "АГАТ-Система" і ТОВ "ІнноТех Солюшнс".
Також 15 квітня нові санкції проти Білорусі запровадила Канада.
Міністерство закордонних справ Канади окремо оголосило про санкції проти 21 фізичної особи у відповідь на систематичні зловживання режиму Лукашенка і подальші переслідування білорусів, які протестують проти результатів президентських виборів 2020 року.
Обмеження спрямовані проти нинішніх і колишніх високопосадовців, включно зі співробітниками сил безпеки, прокурорами, представниками судової системи та адміністрацією виправних і "виховних" колоній у Білорусі, що брали участь у придушенні права білорусів на мирні протести.
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