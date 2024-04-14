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Росія та Білорусь не засудили повітряну атаку Ірану по Ізраїлю

14 квітня, 2024 неділя
13:45
Світ

Міністерства закордонних справ Росії та Білорусі не висловили засудження іранського нападу на Ізраїль попри те, що атаку засудили низка європейських лідерів, зокрема й МЗС України

Заяви опубліковано МЗС РФ та неофіційним телеграм-каналом МЗС Білорусі, тоді як на офіційному сайті з цього приводу досі немає повідомлень.

Російська дипломатія, посилаючись на заяву МЗС Ірану, написала, що цю атаку було здійснено в рамках права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН у відповідь на напади на іранські об'єкти в регіоні, включаючи удар по будівлі консульського відділу Посольства ІРІ в Дамаску 1 квітня, який РФ засудила.

Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Читайте хронологію подій тут!

У МЗС РФ також зазначили, що нібито через позицію західних членів Радбезу ООН не змогли адекватно прореагувати на удар по іранській консульській місії.

У відомстві висловили лише "занепокоєння у зв'язку з черговою небезпечною ескалацією у регіоні".

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"Неодноразово попереджали, що неврегульованість численних криз на Близькому Сході, насамперед у зоні палестино-ізраїльського конфлікту, які найчастіше підігріваються безвідповідальними провокаційними діями, призводитиме до зростання напруженості. Закликаємо усі залучені сторони до стриманості. Розраховуємо, що регіональні держави розв'язуватимуть наявні проблеми політико-дипломатичними засобами. Вважаємо за важливе, щоб конструктивно налаштовані міжнародні гравці цьому сприяли", - заявили в російському МЗС.

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Натомість у білоруській заяві відсутні навіть згадки Ірану та Ізраїлю.

Там зазначили, що "глибоко стурбовані ескалацією ситуації у близькосхідному регіоні" та виступають за мирне врегулювання конфлікту політико-дипломатичними засобами.

"Звертаємось до всього світового співтовариства, міжнародним організаціям вжити заходів та консолідувати зусилля для невідкладної стабілізації обстановки", - зазначили в неофіційному телеграм-каналі МЗС Білорусі.

Там також порекомендували громадянам Білорусі, які планують поїздки до регіону, враховувати ситуацію.

  • Після телефонної розмови з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу президент США Джо Байден скликає лідерів країн G7, щоб скоординувати спільну дипломатичну відповідь на атаку Ірану на Ізраїль.
  • Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що іранський безпілотний і ракетний удар по Ізраїлю показує, що Іран вчиться у росіян і хуситів розробляти більш небезпечні та ефективні комбінації ударів.
Теги:
Росія
Білорусь
Ізраїль
МЗС
Близький Схід
Іран
Військові новини
Війна в Ізраїлі
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