Росія та Білорусь не засудили повітряну атаку Ірану по Ізраїлю
Міністерства закордонних справ Росії та Білорусі не висловили засудження іранського нападу на Ізраїль попри те, що атаку засудили низка європейських лідерів, зокрема й МЗС України
Заяви опубліковано МЗС РФ та неофіційним телеграм-каналом МЗС Білорусі, тоді як на офіційному сайті з цього приводу досі немає повідомлень.
Російська дипломатія, посилаючись на заяву МЗС Ірану, написала, що цю атаку було здійснено в рамках права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН у відповідь на напади на іранські об'єкти в регіоні, включаючи удар по будівлі консульського відділу Посольства ІРІ в Дамаску 1 квітня, який РФ засудила.
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У МЗС РФ також зазначили, що нібито через позицію західних членів Радбезу ООН не змогли адекватно прореагувати на удар по іранській консульській місії.
У відомстві висловили лише "занепокоєння у зв'язку з черговою небезпечною ескалацією у регіоні".
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"Неодноразово попереджали, що неврегульованість численних криз на Близькому Сході, насамперед у зоні палестино-ізраїльського конфлікту, які найчастіше підігріваються безвідповідальними провокаційними діями, призводитиме до зростання напруженості. Закликаємо усі залучені сторони до стриманості. Розраховуємо, що регіональні держави розв'язуватимуть наявні проблеми політико-дипломатичними засобами. Вважаємо за важливе, щоб конструктивно налаштовані міжнародні гравці цьому сприяли", - заявили в російському МЗС.
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Натомість у білоруській заяві відсутні навіть згадки Ірану та Ізраїлю.
Там зазначили, що "глибоко стурбовані ескалацією ситуації у близькосхідному регіоні" та виступають за мирне врегулювання конфлікту політико-дипломатичними засобами.
"Звертаємось до всього світового співтовариства, міжнародним організаціям вжити заходів та консолідувати зусилля для невідкладної стабілізації обстановки", - зазначили в неофіційному телеграм-каналі МЗС Білорусі.
Там також порекомендували громадянам Білорусі, які планують поїздки до регіону, враховувати ситуацію.
- Після телефонної розмови з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу президент США Джо Байден скликає лідерів країн G7, щоб скоординувати спільну дипломатичну відповідь на атаку Ірану на Ізраїль.
- Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що іранський безпілотний і ракетний удар по Ізраїлю показує, що Іран вчиться у росіян і хуситів розробляти більш небезпечні та ефективні комбінації ударів.
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