Росія та Білорусь не засудили повітряну атаку Ірану по Ізраїлю

Заяви опубліковано МЗС РФ та неофіційним телеграм-каналом МЗС Білорусі, тоді як на офіційному сайті з цього приводу досі немає повідомлень.

Російська дипломатія, посилаючись на заяву МЗС Ірану, написала, що цю атаку було здійснено в рамках права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН у відповідь на напади на іранські об'єкти в регіоні, включаючи удар по будівлі консульського відділу Посольства ІРІ в Дамаску 1 квітня, який РФ засудила.

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У МЗС РФ також зазначили, що нібито через позицію західних членів Радбезу ООН не змогли адекватно прореагувати на удар по іранській консульській місії.

У відомстві висловили лише "занепокоєння у зв'язку з черговою небезпечною ескалацією у регіоні".

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"Неодноразово попереджали, що неврегульованість численних криз на Близькому Сході, насамперед у зоні палестино-ізраїльського конфлікту, які найчастіше підігріваються безвідповідальними провокаційними діями, призводитиме до зростання напруженості. Закликаємо усі залучені сторони до стриманості. Розраховуємо, що регіональні держави розв'язуватимуть наявні проблеми політико-дипломатичними засобами. Вважаємо за важливе, щоб конструктивно налаштовані міжнародні гравці цьому сприяли", - заявили в російському МЗС.

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Натомість у білоруській заяві відсутні навіть згадки Ірану та Ізраїлю.

Там зазначили, що "глибоко стурбовані ескалацією ситуації у близькосхідному регіоні" та виступають за мирне врегулювання конфлікту політико-дипломатичними засобами.

"Звертаємось до всього світового співтовариства, міжнародним організаціям вжити заходів та консолідувати зусилля для невідкладної стабілізації обстановки", - зазначили в неофіційному телеграм-каналі МЗС Білорусі.

Там також порекомендували громадянам Білорусі, які планують поїздки до регіону, враховувати ситуацію.