Байден скликає лідерів країн G7, щоб скоординувати спільну дипломатичну відповідь на атаку Ірану на Ізраїль
Після телефонної розмови з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу президент США Джо Байден скликає лідерів країн G7, щоб скоординувати спільну дипломатичну відповідь на атаку Ірану на Ізраїль
Про це йдеться у його заяві на сайті Білого дому.
Байден рішуче засудив безпрецедентну повітряну атаку Ірану та посередників у Ємені, Сирії та Іраку на військові об’єкти в Ізраїлі.
Він зазначив, що за його дорученням, щоб підтримати оборону Ізраїлю, протягом минулого тижня американські військові перекинули в регіон літаки та есмінці проти балістичних ракет. Завдяки цьому розгортанню та надзвичайній майстерності військовослужбовців США вдалося допомогти Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети.
Байден розмовляв із прем’єр-міністром Нетаньяху, щоб підтвердити тверду відданість Штатів безпеці Ізраїлю. Президент США сказав йому, що Ізраїль продемонстрував надзвичайну здатність захищатися від навіть безпрецедентних атак і перемагати їх, надсилаючи чітке повідомлення своїм ворогам, що вони не можуть ефективно загрожувати безпеці Ізраїлю.
"Завтра я зберу своїх колег-лідерів G7, щоб скоординувати спільну дипломатичну відповідь на нахабну атаку Ірану. Моя команда співпрацюватиме зі своїми колегами по всьому регіону. І ми будемо підтримувати тісний зв’язок із лідерами Ізраїлю. І хоча сьогодні ми не бачили атак на наші сили чи об’єкти, ми залишатимемося пильними щодо всіх загроз і без вагань вживатимемо всіх необхідних заходів для захисту наших людей", - наголосив Байден.
- Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Читайте хронологію подій тут!.
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