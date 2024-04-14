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Атаки Ірану на Ізраїль схожі на удари, які РФ завдає по Україні, - ISW

14 квітня, 2024 неділя
09:42
Світ обстріл, ППО

Іранський безпілотний і ракетний удар по Ізраїлю показує, що Іран вчиться у росіян і хуситів розробляти більш небезпечні та ефективні комбінації ударів

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у Х.

За словами аналітиків, атака Ірану на Ізраїль схожа на удари, які Росія неодноразово завдавала по Україні, намагаючись визначити місцеперебування та уразити західні системи ППО.

"Іранський безпілотний і ракетний удар по Ізраїлю показує, що Іран вчиться у росіян і хуситів розробляти все більш небезпечні та ефективні пакети ударів проти Ізраїлю та США", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що комбінація атаки іранських безпілотників і крилатих і балістичних ракет проти Ізраїлю має на меті ввести в оману та уразити ізраїльську ППО. Частиною цих зусиль є одночасні атаки підтримуваних Іраном повстанців у Лівані та Ємені.

"Цей іранський підхід відображає російські експерименти з комбінаціями балістичних і крилатих ракет разом з іранськими безпілотниками для нанесення все більш ефективних ударних пакетів, здатних проникати через системи протиракетної та протиповітряної оборони США та Європи", - запевняють аналітики.

Іран також зробив уроки з нападів хуситів на міжнародне судноплавство навколо Ємену, додали в ISW.

У відомстві розповідають, що хусити використовували комбінації іранських безпілотників і ракет проти систем протиповітряної та протиракетної оборони США, дозволяючи Ірану випробувати та вдосконалити свої ударні пакети.

"Тривале використання безпілотників іранської розробки кількома ворогами США та поглиблення зв’язків між суб’єктами, які їх використовують, допоможе Тегерану, Росії, Північній Кореї та Китаю покращити використання цих систем проти Сполучених Штатів та їхніх союзників та партнерів", - впевнені у ISW.
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За їхніми словами, США, їхні союзники та партнери стикаються зі все більш взаємопов’язаною групою супротивників, які допомагають один одному та навчаються один в одного.

Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Читайте хронологію подій тут!

  • Після телефонної розмови з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу президент США Джо Байден скликає лідерів країн G7, щоб скоординувати спільну дипломатичну відповідь на атаку Ірану на Ізраїль.
Теги:
Ізраїль
Іран
Війна з Росією
безпілотник
США
Військові новини
ракетний удар
Війна в Ізраїлі
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