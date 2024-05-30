"США і НАТО провокують Україну на продовження війни з РФ": російські фейки і маніпуляції за 30 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 30 травня російська пропаганда запустила фейк та маніпуляцію.

Маніпуляція: Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила: "На тлі великих провалів ЗСУ під Харковом київський режим прагне зігнати свою злість і відігратися на мирному населенні Росії".

Спростування: Одне із завдань російської пропаганди - максимально демонізувати ЗСУ в очах російського населення, що своєю чергою має його мобілізувати перед спільним ворогом. Крім того, Сили оборони наразі зупинили наступ у Харківській області та проводять відповідні заходи з відбиття раніше втрачених позицій.

Дезінформація: Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив: "США та НАТО створюють новий рівень напруженості, провокують Україну на продовження війни з РФ".

Спростування: Заява Пєскова є частиною інформаційної війни, спрямованої на спотворення реальності з метою перекласти відповідальність за російсько-українську війну на НАТО і США, але правда в тому, що єдиний, хто займається ескалацією конфлікту - це Путін, для якого війна — це можливість утримувати владу у своїх руках.