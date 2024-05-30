"США і НАТО провокують Україну на продовження війни з РФ": російські фейки і маніпуляції за 30 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 30 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 30 травня російська пропаганда запустила фейк та маніпуляцію.
Маніпуляція: Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила: "На тлі великих провалів ЗСУ під Харковом київський режим прагне зігнати свою злість і відігратися на мирному населенні Росії".
Спростування: Одне із завдань російської пропаганди - максимально демонізувати ЗСУ в очах російського населення, що своєю чергою має його мобілізувати перед спільним ворогом. Крім того, Сили оборони наразі зупинили наступ у Харківській області та проводять відповідні заходи з відбиття раніше втрачених позицій.
Дезінформація: Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив: "США та НАТО створюють новий рівень напруженості, провокують Україну на продовження війни з РФ".
Спростування: Заява Пєскова є частиною інформаційної війни, спрямованої на спотворення реальності з метою перекласти відповідальність за російсько-українську війну на НАТО і США, але правда в тому, що єдиний, хто займається ескалацією конфлікту - це Путін, для якого війна — це можливість утримувати владу у своїх руках.
- 24 травня стало відомо, що російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію про те, що президент України нібито відмовився повертати в Україну сотні полонених бійців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.4 Купівля 40.4Продаж 41.02
- EUR Купівля 43.69Продаж 44.53
- Актуальне
- Важливе