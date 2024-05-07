США не бачать ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї в Україні

Про це сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Риторика Росії – ядерна риторика – є безрозсудною та безвідповідальною впродовж усього конфлікту", - заявив він.

Водночас, за словами речника Держдепу, США не бачать підстав, аби змінювати позиції власних ядерних сил у відповідь на ці заяви.

Крім того, Міллер підкреслив, що Сполучені Штати "не вбачають жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні".