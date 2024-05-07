США не бачать ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї в Україні
Офіційний Вашингтон вважає безвідповідальною риторику керівництва РФ, яке анонсувало навчання з використанням тактичної ядерної зброї, але не вбачає ознак підготовки до її застосування у війні проти України
Про це сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.
"Риторика Росії – ядерна риторика – є безрозсудною та безвідповідальною впродовж усього конфлікту", - заявив він.
Водночас, за словами речника Держдепу, США не бачать підстав, аби змінювати позиції власних ядерних сил у відповідь на ці заяви.
Крім того, Міллер підкреслив, що Сполучені Штати "не вбачають жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні".
- 13 березня Путін заявив, що Росія має сучасну ядерну зброю і з військово-технічного погляду готова до ядерної війни.
- Пізніше повідомлялося, що президент США Джо Байден в курсі нових заяв Путіна про ядерну зброю, якими той намагається шантажувати Захід, але Штати наразі не бачать ознак того, що Росія готується застосувати таку зброю, зокрема, в Україні.
- Міністерство оборони Росії 6 травня анонсувало проведення військових навчань у прикордонних з Україною регіонах, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї.
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