США передали Україні пакет допомоги на $275 млн. Деталі

Про це повідомив кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш.

"США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $275 млн", - йдеться в повідомленні.

У пакет допомоги ввійшли боєприпаси для HIMARS, 155-мм і 105-мм артснаряди, ракети TOW, Javelin і AT-4, а також високоточні авіаційні боєприпаси, стрілецька зброя та боєприпаси.