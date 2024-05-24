США передали Україні пакет допомоги на $275 млн. Деталі
Ввечері пʼятниці, 24 травня, стало відомо, що США виділили Україні новий пакет допомоги у війні з РФ
Про це повідомив кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш.
"США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $275 млн", - йдеться в повідомленні.
У пакет допомоги ввійшли боєприпаси для HIMARS, 155-мм і 105-мм артснаряди, ракети TOW, Javelin і AT-4, а також високоточні авіаційні боєприпаси, стрілецька зброя та боєприпаси.
- На військовій базі в Аризоні у США перша група українських пілотів завершила навчання на винищувачах F-16. У Повітряних силах зазначили, що навіть два такі літаки зможуть значно підсилити українську армію.
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