США планують виділити Україні новий пакет допомоги на $150 млн, - AP
Сполучені Штати планують найближчим часом оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на 150 мільйонів доларів
Про це повідомили два американські урядовці, пише Associated Press.
За даними видання, пакет допомоги зокрема міститиме боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм, а також протитанкову та стрілецьку зброю і гранати.
Водночас один з урядовців зазначив, що вони не можуть перевірити, чи є в цьому пакеті балістичні ракети ATACMS, але запевнив, що допомога не включає касетні боєприпаси.
"Поставки американських боєприпасів, які будуть взяті з наявних запасів, мають на меті допомогти українським силам відбивати посилені російські атаки", - йдеться у повідомленні.
- У неділю, 23 червня, окупанти поскаржились на нібито звуки вибухів у різних районах Севастополя. Стверджують, що ППО збила 4 ракети ATACMS і є 2 загиблих.
- Представник Пентагону майор Чарлі Дітц 25 червня заявив, що Україна сама ухвалює рішення щодо цілей своїх ударів.
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