США планують виділити Україні новий пакет допомоги на $150 млн, - AP

Про це повідомили два американські урядовці, пише Associated Press.

За даними видання, пакет допомоги зокрема міститиме боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм, а також протитанкову та стрілецьку зброю і гранати.

Водночас один з урядовців зазначив, що вони не можуть перевірити, чи є в цьому пакеті балістичні ракети ATACMS, але запевнив, що допомога не включає касетні боєприпаси.

"Поставки американських боєприпасів, які будуть взяті з наявних запасів, мають на меті допомогти українським силам відбивати посилені російські атаки", - йдеться у повідомленні.