РФ звинуватила США в атаці на Крим: у Пентагоні відповіли, що Україна сама ухвалює рішення щодо цілей
Представник Пентагону майор Чарлі Дітц заявив, що Україна сама ухвалює рішення щодо цілей своїх ударів
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Росія звинуватила США в атаці на тимчасово окупований Крим, стверджуючи, що півострів обстріляли ракетами ATACMS, які Сполучені Штати надали Україні.
"Україна приймає власні рішення щодо націлювання та проводить власні військові операції", - заявив речник Пентагону майор Чарлі Дітц.
Водночас представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що будь-яка загибель цивільного населення є трагедією.
"Це, безумовно, включає тисячі невинних українців, які були вбиті російськими військами з початку цієї російської агресивної війни", - сказав речник.
- У неділю, 23 червня, окупанти поскаржились на нібито звуки вибухів у різних районах Севастополя. Стверджують, що ППО збила 4 ракети ATACMS і є 2 загиблих.
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