РФ звинуватила США в атаці на Крим: у Пентагоні відповіли, що Україна сама ухвалює рішення щодо цілей

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Росія звинуватила США в атаці на тимчасово окупований Крим, стверджуючи, що півострів обстріляли ракетами ATACMS, які Сполучені Штати надали Україні.

"Україна приймає власні рішення щодо націлювання та проводить власні військові операції", - заявив речник Пентагону майор Чарлі Дітц.

Водночас представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що будь-яка загибель цивільного населення є трагедією.

"Це, безумовно, включає тисячі невинних українців, які були вбиті російськими військами з початку цієї російської агресивної війни", - сказав речник.