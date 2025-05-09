"США розчаровують нас більше, ніж ми їх", - помічник Путіна Ушаков

Про це він сказав у коментарі телеканалу "Россия".

На думку Ушкова, є рух до зустрічі президентів Росії та США.

"Але так, мабуть, ми їх десь розчаровуємо. Вони нас також розчаровують. Можливо навіть більше, ніж ми їх", - заявив російський політик.

Він підкреслює різницю між публічними заявами двох сторін. Водночас згадує заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса як "цілком цікаві і такий у них, я сказав би, такий серйозний конструктивний заряд".

"Є розуміння того, що ми вимагаємо, чого ми хочемо досягти в результаті цієї ситуації і якоюсь мірою ось наші вимоги, наші міркування, наші пропозиції, вони таки враховуються. Хоча не все, звісно. Хоча не все. Але процес триває", - зазначив Ушаков.