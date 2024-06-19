США в ООН назвали вимоги Путіна до України висміюванням засадничого принципу Організації

Про це повідомляє Укрінформ.

"Потрібно називати речі своїми іменами: Кремль хоче, щоб Україна прийняла несправедливий мир під дулом пістолета, який стане винагородою РФ за її агресію. Вимоги від України вийти з її міжнародно визнаної території до початку переговорів висміює сам принцип, на основі якого була створена ця Організація", - сказала Томас-Грінфілд.

Дипломатка нагадала, що віце-президентка США Камли Гарріс назвала війну РФ проти України "обурливою спробою підкорити вільний народ та стерти з карти світу суверенну державу".

Томас-Грінфілд наголосила, що РФ, закликаючи Україну до капітуляції, не демонструє готовності до чесних переговорів.

Представниця США в ООН також розкритикувала "мирний план" Китаю, оприлюднений без погодження з Україною, та закликала Пекін припинити підтримку РФ.

"Якщо Китай справді зацікавлений у підтримці мирного процесу, ми будемо раді його допомозі. Він має почати з припинення підтримки оборонно-промислової бази РФ",- зауважила постпред.

Дипломатка додала, що саме РФ почала жорстоку неспровоковану війну, яку може припинити будь-коли.

"Але до цього дня ми маємо підтримувати Україну, яка прагне справедливого й сталого миру відповідно до Статуту ООН",- підсумувала Томас-Грінфілд.

Вимоги Путіна і реакція України та світу

Перед початком мирного саміту в Швейцарії Путін зажадав від України вивести війська з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та відмовитися від вступу в НАТО, назвавши це "мирним варіантом урегулювання конфлікту".

МЗС України назвало заяви Путіна спрямованими на те, щоб "ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля спрямовані на досягнення справедливого миру та розколоти єдність світової більшості довкола цілей і принципів Статуту ООН".

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг назвав вимоги Путіна недобросовісними, наголосивши, що це Росія повинна вивести війська з території України.

Держдепартамент США назвав вимоги Путіна "черговою максималістською заявою, що суперечить моралі та здоровому глузду".