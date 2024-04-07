США, ймовірно, не зацікавлені надавати Україні допомогу для контрнаступальних дій, - військовий експерт Ступак

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Я схиляюсь до думки, що якщо в США проголосують за допомогу Україні, то вона буде обмежена. Вони можуть надавати допомогу не для контрнаступальних дій, а для стабілізації фронту. Тобто вирівнювання лінії фронту, знесилення російської окупаційної армії й потім вихід на перемовини з РФ. Я думаю, що США не будуть нам допомагати провести контрнаступальну операцію. Принаймні, в цьому році точно", - вважає Ступак.

За словами експерта, Україні можуть спонукати до територіальних поступок

"Якщо ж цього року в США зміниться президент, то ситуація може змінитись. Оскільки, Трамп дуже полюбляє великі угоди. Тому, як варіант, Україну можуть поставити перед вибором. Або ви погоджуєтесь на територіальні поступки, або воюйте з Росією далі без допомоги Заходу", - додав він.