США, ймовірно, не зацікавлені надавати Україні допомогу для контрнаступальних дій, - військовий експерт Ступак
Військовий експерт Іван Ступак вважає, що цього року Україні навряд чи слід очікувати на допомогу від США для проведення контрнаступальних дій ЗСУ
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Я схиляюсь до думки, що якщо в США проголосують за допомогу Україні, то вона буде обмежена. Вони можуть надавати допомогу не для контрнаступальних дій, а для стабілізації фронту. Тобто вирівнювання лінії фронту, знесилення російської окупаційної армії й потім вихід на перемовини з РФ. Я думаю, що США не будуть нам допомагати провести контрнаступальну операцію. Принаймні, в цьому році точно", - вважає Ступак.
За словами експерта, Україні можуть спонукати до територіальних поступок
"Якщо ж цього року в США зміниться президент, то ситуація може змінитись. Оскільки, Трамп дуже полюбляє великі угоди. Тому, як варіант, Україну можуть поставити перед вибором. Або ви погоджуєтесь на територіальні поступки, або воюйте з Росією далі без допомоги Заходу", - додав він.
- 31 березня спікер палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання допомоги Україні після великодніх канікул.
- 7 квітня у The Washington Post повідомили, що експрезидент Дональд Трамп у приватних розмовах поділився своїм баченням мирного завершення війни РФ в Україні, згідно з яким Україна повинна була б поступитися деякими територіями
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