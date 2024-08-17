"Стали не такі бадьорі": журналіст Осиченко про зміну настроїв жителів Маріуполя, які підтримували РФ
Журналіст Микола Осиченко розповів, що після початку операції Збройних сил України у Курській області настрої жителів тимчасово окупованого Маріуполя, які раніше підтримували Росію, змінюються
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
Зокрема, він розповів, що проводить прямі етери у YouTube та Tik Tok, до яких доєднуються жителі тимчасово окупованих територій України.
"Цієї ночі і тиждень тому я помітив дуже цікаву тенденцію: ті люди з Маріуполя, які не підтримують нас, які не чекають нас, а підтримують Путіна, Росію, стали не такі бадьорі. У них вже немає лозунгів на кшталт: Росія, друга армія світу, - вони розлублені, "в растєряності". Тобто вони мені кажуть: "Слухай, ну ми не розуміємо, що там робиться в Курській області, ми не розуміємо, що з Путіним, він так не міг, він повинен був жорстко якось відповісти, але ж цього немає". І я так бачу, що до них починає доходити, що Росія там не назавжди, це очевидно", - розповів він.
Журналіст зазначив, що настрої змінюються навіть у раніше активних захисників Путіна.
"Вчора була розмова вже десь о 2.00 вночі з одним з таких "упоротих", який протягом року включався в ці ефіри і коментував щось з матюками, мовляв, ви такі-сякі. А вчора від нього не було жодного матюка, вчора ми з ним доволі спокійно подискутували про те, що немає ніякої стратегії Путіна в Курській області. Тобто я бачу їхню розгубленість, таку дику. І думаю, що вони вже починають шукати свої українські паспорти", - додав Осиченко.
- 16 серпня так званий мер Маріуполя Олег Моргун видав доручення головам районів щодо підготовки до можливого розміщення біженців з Курської області.
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