"Стали не такі бадьорі": журналіст Осиченко про зміну настроїв жителів Маріуполя, які підтримували РФ

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

Зокрема, він розповів, що проводить прямі етери у YouTube та Tik Tok, до яких доєднуються жителі тимчасово окупованих територій України.

"Цієї ночі і тиждень тому я помітив дуже цікаву тенденцію: ті люди з Маріуполя, які не підтримують нас, які не чекають нас, а підтримують Путіна, Росію, стали не такі бадьорі. У них вже немає лозунгів на кшталт: Росія, друга армія світу, - вони розлублені, "в растєряності". Тобто вони мені кажуть: "Слухай, ну ми не розуміємо, що там робиться в Курській області, ми не розуміємо, що з Путіним, він так не міг, він повинен був жорстко якось відповісти, але ж цього немає". І я так бачу, що до них починає доходити, що Росія там не назавжди, це очевидно", - розповів він.

Журналіст зазначив, що настрої змінюються навіть у раніше активних захисників Путіна.

"Вчора була розмова вже десь о 2.00 вночі з одним з таких "упоротих", який протягом року включався в ці ефіри і коментував щось з матюками, мовляв, ви такі-сякі. А вчора від нього не було жодного матюка, вчора ми з ним доволі спокійно подискутували про те, що немає ніякої стратегії Путіна в Курській області. Тобто я бачу їхню розгубленість, таку дику. І думаю, що вони вже починають шукати свої українські паспорти", - додав Осиченко.