Стало неможливо довести, що людина неналежним чином отримала повістку, - адвокат Кушнаренко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Відповідальність не настає за неотримання повістки або за відмову від її отримання. Вона настає саме за порушення вимог мобілізаційного законодавства, яке передбачає, що особа зобов'язана прибути за повісткою. Останніми змінами, внесеними Кабміном, корективи полягають у тому, що повістка тепер вважається належним чином врученою в будь-якому випадку. Це стосується випадків, коли особа отримала SMS-сповіщення від оператора поштового зв'язку або відмовилась від отримання повістки, або навіть якщо вона відсутня за адресою, вказаною на конверті", - пояснив Кушнаренко.

За словами адвоката, відповідальність настає саме у випадку неприбуття військовозобов'язаного до ТЦК.

"Слід розуміти, що через три дні людина вважається належним чином повідомленою, і з цього моменту в неї виникає обов'язок з'явитися до ТЦК впродовж 7 днів. Таким чином, зараз довести, що ти неналежним чином отримав повістку, не знав про неї або ще щось, фактично стало неможливо", - наголосив Кушнаренко.