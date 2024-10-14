Треба бути наполовину мертвим, щоб тебе визнали непридатним до військової служби, - нардеп Осадчук

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Є інша сторона медалі, про яку не дуже заведено говорити. Зрозуміло, що армії потрібні люди, було багато очікувань від змін до законодавства про посилення мобілізації. Хоча 90 % цих змін мали б вносити Кабмін, Міноборони та президент, без залучення ВР. Коли набував чинності закон, внесли зміни до процедури проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Ці правила в наказі Міноборони були завізовані міністром охорони здоров'я. Але вимоги, які там написані, насправді абсолютно жахливі", - наголосив Осадчук.

За словами народного депутата, треба бути наполовину мертвим, щоб тебе визнали непридатним до військової служби. Це, своєю чергою, теж створює корупційні ризики. Наприклад, людина повинна мати зір на обох очах мінус 12, і тільки тоді вона вважається непридатною, хоча людина після мінус 9 по суті є сліпою. Ці вимоги насправді дуже шкідливі, бо вони призводять до того, що абсолютно легально забирають в армію людей, які, по суті, є непридатними.

"Це послаблює нашу обороноздатність і здатність виконувати бойові завдання. Люди з купою діагнозів - ну куди вони годяться? Для того, щоб це виправити, потрібні розумні й сміливі люди на рівні Міноборони та Міністерства охорони здоров'я. Але, на жаль, ми поки що цього не бачимо. Ми спостерігаємо лише шоу на вулиці. Потрібен дієвий механізм, який дозволяв би прозоро і зрозуміло забезпечувати війська новими ресурсами", - додав Осадчук.