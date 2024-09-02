Стратегічний задум ворога — зайняти напрямок Вугледар - Курахове - Покровськ, - військовослужбовець Тимочко

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Стратегічний задум ворога — зайняти насправді не сам Покровськ. У росіян запланований напрямок Вугледар - Курахове - Покровськ. До Покровська, навіть до адміністративної території Покровська ще з десяток кілометрів. В умовах, коли ворог просувається максимум на 100, 200, 500 метрів за день, розуміємо, що питання підходу окупантів до Покровська дуже відносне. Тим паче, що швидкість ворога на цьому напрямку значно сповільнилась", - зазначив Тимочко.

"У росіян виникла дилема про те, щоб максимально спробувати розширити фланги, оскільки полоса, яку вони пройшли, досить умовна, — в межах 10-20 км, залежно від ширини", - зауважив військовослужбовець.

"Це означає, що вона прострілюється артилерією з обох сторін, і вогневий контроль можна тримати при наявності відповідних засобів ураження. Окупанти змушені розширювати фланги, оскільки розуміють, що процес накопичення артилерії, систем РСЗВ та військ відбувається на цьому напрямку також з боку Збройних Сил. Декілька бригад із задіяних резервів перекинуто на Покровський напрямок, це не таємниця. Ситуація серйозна, важливо звертати на це увагу, але не розглядати напрямок як уже втрачений чи гарантований успіх ворога, бо дії тривають і будуть напруженими", - додав він.