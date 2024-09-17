"Стрільця у Трампа найняв неонацистський режим у Києві": російські фейки за 16 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російська пропаганда запустила 16 вересня
За версією ЦПД при РНБО України, 16 вересня російська пропаганда запустила два фейки.
Фейк: Заступник голови радбезу РФ Медведєв заявив: "Цікаво, що буде, якщо з'ясується, що невдалого нового стрільця у Трампа Раута, який вербував найманців для української армії, найняв неонацистський режим у Києві для цього замаху?".
Спростування: Ця та інші подібні заяви з вуст російських пропагандистів – вигадки. Замах на кандидата в президенти США Росія намагається використати в контексті інформаційної війни для дискредитації України на міжнародній арені.
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Фейк: Служба зовнішньої розвідки РФ повідомила: "Україна планує інсценувати російський ракетний удар по дитячій установі".
Спростування: Подібні вкиди росіян – це відверта дезінформація, яка не має нічого спільного з реальністю та може свідчити про підготовку ворогом чергових ударів по цивільних об'єктах.
- Раніше росіяни поширювали фейк, що у Курській області, куди вторглись ЗСУ, були створені подоби концтаборів.
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