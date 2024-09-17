"Стрільця у Трампа найняв неонацистський режим у Києві": російські фейки за 16 вересня

За версією ЦПД при РНБО України, 16 вересня російська пропаганда запустила два фейки.

Фейк: Заступник голови радбезу РФ Медведєв заявив: "Цікаво, що буде, якщо з'ясується, що невдалого нового стрільця у Трампа Раута, який вербував найманців для української армії, найняв неонацистський режим у Києві для цього замаху?".

Спростування: Ця та інші подібні заяви з вуст російських пропагандистів – вигадки. Замах на кандидата в президенти США Росія намагається використати в контексті інформаційної війни для дискредитації України на міжнародній арені.

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Фейк: Служба зовнішньої розвідки РФ повідомила: "Україна планує інсценувати російський ракетний удар по дитячій установі".

Спростування: Подібні вкиди росіян – це відверта дезінформація, яка не має нічого спільного з реальністю та може свідчити про підготовку ворогом чергових ударів по цивільних об'єктах.