"Стріляють, але не влучають": Тетяна Чорновол про проблему зі снарядами для САУ "Богдана"
Артилеристи на фронті змушені використовувати САУ "Богдана" зі снарядами, які не відповідають її дальності та точності
Про це у Facebook пише народна депутатка України VIII скликання, чинна військовослужбовиця ЗСУ Тетяна Чорновол.
"Богдана" - найкраща по далекобійності САУ світу, яка стріляє на 42 км. Але зараз по всій лінії фронту її забезпечують здебільшого снарядами M107 з максимальною дальністю 15 км", - пише Чорновол.
За словами військовослужбовиці, лише близько 5% закуплених снарядів для "Богдани" - далекобійні. Через це воїни змушені працювати набагато ближче до ворога й піддаватися підвищеному ризику.
"Відхилення від цілі у М107 понад 100 метрів. Найкраще такими снарядами стріляти лише на 10-12 км. Отож стає зрозуміло чому "Богдани" не попадають. Зокрема, не попали в ту ціль, що на відео. Від нас ФПВішників вона була на відстані 14 км. А ми ж на самому краю позицію обладнали, щоб далі діставати, наша позиція під землею і в бетоні, отож нам нормально. Але це геть не нормально, коли біля нас в "кіл-зону" змушена заїжджати й стріляти просто неба велика САУ, жирна ціль для ворога. Всі ворожі FPV тоді намагаються догнати її. Це справжня лотерея для розрахунку", - йдеться у дописі.
Чорновол наголосила, що це "дурний, даремний ризик". САУ могла б безпечно працювати з лісосмуг або позаду своїх позицій, використовуючи далекобійні снаряди.
Офіцерка ЗСУ також поділилась інформацією, що частина снарядів закуплена в країні, яка є давнім союзником Росії.
"Я не можу осягнути глибину чи то тупості, чи то цинізму, чи то байдужості тих, хто проводить закупки для фронту. І хоч, я давно не артилерист, але попрошу за всіх з "арти": "Дорогі наші глибоко цивільні міністри оборони спробуйте хоч трохи розбиратися у зброї й постачати на фронт те, що там потрібно. Для САУ "Богдана" в еру FPV потрібні далекобійні снаряди", - написала Чорновол.
- Навесні 2025 року повідомлялось, що Україна суттєво наростила виробництво вітчизняних колісних самохідних артилерійських установок (САУ) "Богдана". Щомісячний випуск цих артсистем досяг 36 одиниць.
- Біла Церква
