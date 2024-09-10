Студентів Луганської академії мистецтв відправлятимуть на практику в Роскіно, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Вихованців Луганської академії мистецтв, яка з приходом окупантів перетворилася на рупор пропаганди кремля, відправлятимуть на практику в Роскіно. Там планують залучати українських студентів до популяризації руского міра, який прийшов війною на українські землі", - йдеться у повідомленні.

У Спротиві кажуть, що до окупації Луганська академія мистецтв була осередком творчого розвитку, а з приходом окупантів перетворилась на центр ідеологічної обробки, де студентів вчать, як маніпулювати інформацією, спотворювати історію та підтримувати окупаційний режим.