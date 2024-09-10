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В окупованій Макіївці росіяни відкрили пропагандистську виставку

Ольга Бабишена
10 вересня, 2024 вiвторок
02:49
Війна з Росією

Росіяни у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області відкрили пропагандистську виставку "Свої", яка присвячена російській окупаційній армії

Зміст

Про це інформує Нацспротив. 

Вказано, що на пропагандистській фотовиставці у так званому музеї трудової доблесті Донбасу у Макіївці місцеві колаборанти представили понад сто портретів російських окупантів. Там також експонують особисті речі російських військових та стенди, присвячені підрозділам, які "проявили" себе під час окупації Донеччини.

"Героїзація загарбників та вбивць – головна мета пропагандистської машини Кремля. Фотовиставка "Свои" стала інструментом у цій ідеологічній роботі, яку росіяни масштабно розгорнули на тимчасово окупованих  територіях України", - підсумували у Нацспротиві. 

  • Раніше стало відомо, що російські окупанти демонструють у музеї на "тематичній розважальній виставці" розстріляні трамваї з Маріуполя, які атакувала РФ під час блокади міста. 
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Макіївка
колаборанти
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