В окупованій Макіївці росіяни відкрили пропагандистську виставку

Про це інформує Нацспротив.

Вказано, що на пропагандистській фотовиставці у так званому музеї трудової доблесті Донбасу у Макіївці місцеві колаборанти представили понад сто портретів російських окупантів. Там також експонують особисті речі російських військових та стенди, присвячені підрозділам, які "проявили" себе під час окупації Донеччини.

"Героїзація загарбників та вбивць – головна мета пропагандистської машини Кремля. Фотовиставка "Свои" стала інструментом у цій ідеологічній роботі, яку росіяни масштабно розгорнули на тимчасово окупованих територіях України", - підсумували у Нацспротиві.