Сунак і Макрон обговорили збільшення постачання боєприпасів, безпілотників та ППО для ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.

"Щодо України, прем’єр-міністр і президент погодилися з важливістю активізації зусиль, щоб позбавити Росії перемоги в її загарбницькій війні проти України. Вони обговорили пріоритети на найближчі місяці, зокрема збільшення постачання Збройним Силам України боєприпасів, безпілотників та ППО", - йдеться у повідомленні.

Також лідери очікують майбутньої зустрічі Європейського політичного співтовариства, що відбудеться у Великій Британії, і зобов’язалися працювати разом, щоб провести успішний саміт, який розглядатиме низку спільних європейських пріоритетів, зокрема захист України, розвиток співпраці у сфері штучного інтелекту та спільні зусилля для боротьби з нелегальною міграцією та організована злочинність.