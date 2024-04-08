Сунак і Макрон обговорили збільшення постачання боєприпасів, безпілотників та ППО для ЗСУ
Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр Великої Британії Ріші Сунак обговорили пріоритети допомоги Україні на найближчі місяці, зокрема збільшення постачання боєприпасів, безпілотників та ППО для ЗСУ
Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.
"Щодо України, прем’єр-міністр і президент погодилися з важливістю активізації зусиль, щоб позбавити Росії перемоги в її загарбницькій війні проти України. Вони обговорили пріоритети на найближчі місяці, зокрема збільшення постачання Збройним Силам України боєприпасів, безпілотників та ППО", - йдеться у повідомленні.
Також лідери очікують майбутньої зустрічі Європейського політичного співтовариства, що відбудеться у Великій Британії, і зобов’язалися працювати разом, щоб провести успішний саміт, який розглядатиме низку спільних європейських пріоритетів, зокрема захист України, розвиток співпраці у сфері штучного інтелекту та спільні зусилля для боротьби з нелегальною міграцією та організована злочинність.
- Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що в рамках нового пакету допомоги Україні Франція передасть сотні одиниць бронетехніки і ракети Aster.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.79 Купівля 38.79Продаж 39.32
- EUR Купівля 42.04Продаж 42.78
- Актуальне
- Важливе