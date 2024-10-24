"Суперечить здоровому глузду": Лубінець закликав виключити Росію з Радбезу ООН

Про це він написав у Telegram.

"Перебування Росії в Радбезі ООН суперечить здоровому глузду", - заявив Лубінець.

Водночас він нагадав, що ООН була заснована у 1945 році, щоб об'єднати зусилля держав для розв'язання глобальних проблем і створення більш мирного і стабільного світу. Організація складається з десятків підрозділів і дочірніх міжнародних організацій, які дійсно сприяють дотриманню місії.

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"Однак один із ключових органів, Рада Безпеки ООН, має у своєму складі країну, що розв’язала найбільшу в світі війну з часів Другої світової! Водночас ми бачимо, що до цієї ж країни днями прибув Генсек ООН. Який сигнал це подає для світу?" - написав омбудсмен.

Лубінець наголосив, що глибоке занепокоєння ООН і деяких міжнародних партнерів не зможе відновити справедливий і сталий мир, коли "за пультом управління" той, хто прагне знищити будь-який порядок у світі.

"Закликаю виключити РФ зі складу постійних членів Ради Безпеки ООН", - додав він.