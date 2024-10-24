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Малоймовірно, що ООН введе нові санкції проти КНДР через відправку солдатів на війну проти України, - Reuters

Катерина Єсікова
24 жовтня, 2024 четвер
09:39
Світ Антоніу Гутерріш

Введення нових санкцій Організацією Об'єднаних Націй проти Північної Кореї через відправку військових на війну в Україну малоймовірні

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

"Нові санкції ООН проти Північної Кореї, яка вже є однією з найбільш суворих країн, малоймовірні", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, востаннє Рада ООН запроваджувала санкції проти Північної Кореї в грудні 2017 року. Через два роки Китай і Росія висунули проєкт резолюції, яка пом’якшує санкції, намагаючись заохотити переговори між Вашингтоном і Пхеньяном.

Проте, як пише Reuters, на голосування проєкт резолюції не поставили, оскільки дипломати сказали, що його мало хто підтримує.

Пізніше, у листопаді 2021 року, Китай і Росія відновили свій поштовх до зняття санкцій з ключових промислових підприємств Північної Кореї "з наміром підвищити засоби до існування цивільного населення" в КНДР. Але проєкт тексту не ставили на голосування.

Згодом Сполучені Штати запропонували посилити санкції ООН проти Північної Кореї через запуски балістичних ракет. Але Китай і Росія наклали вето на розроблену резолюцію, тоді як решта 13 членів Ради ООН проголосували за.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії. 

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні. 

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію". 

Згодом повідомили, що Південна Корея розглядає можливість надати Україні допомогу у вигляді своїх військових і даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У середу, 23 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив:  є докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії. Втім, за його словами, наразі невідомо, що вони там  робитимуть. А південнокорейські парламентарі повідомили, що КНДР відправила до РФ 3 тис. своїх військових.

Між тим самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не вірить у залучення північнокорейських військ до війни в Україні.



 

Теги:
Росія
Китай
КНДР
ООН
російська армія
Війна з Росією
США
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