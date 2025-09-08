Такі об'єкти захистити складніше: експертка з енергетики Войціцька про ворожі удари по газовій інфраструктурі України

Про це в етері Еспресо розповіла директорка з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру української перемоги (ICUV) Вікторія Войціцька.

"Росія продовжує енергетичний терор мирного населення України. Ми вже бачили намагання ворога знищити нашу енергосистему й у 2022, і у 2023, і у 2024 роках. А 2025 рік відрізняється від попередніх років тим, що ворог вирішив, перш за все, бити по нашій газовій інфраструктурі. І цього року вже були спроби завдати великої шкоди нашим газовим сховищам для того, щоб зменшити можливості українців забезпечити себе газом. Також були й спроби знищення інфраструктури, яка дозволяє нам імпортувати газ, в тому числі азербайджанський по Південному газовому коридору", - прокоментувала Вікторія Войціцька.

За її словами, тепер ворог вирішив бити ще й по тій частині інфраструктури, яка дозволяє забезпечувати газом безпосередньо самих споживачів. Однак насправді це не є новою історією, бо росіяни у 2022 році завдавали подібні удари в тій частині України, яка була максимально наближена до фронту.

"А зараз ця географія розширюється, і ворог зрозумів, що бити виключно по енергетичних об'єктах, таким як підстанції, які забезпечують доставку електроенергії, вже сенсу нема, бо в нас побудовані необхідні системи фізичного захисту таких об'єктів. А коли йде мова про газ і газопостачання, тут уже все набагато складніше, тому що такі об'єкти захистити набагато складніше. Це не підстанції, а складніші об'єкти, яких дуже багато, і влучання саме дронами може бути доволі результативним", - зауважила експертка.

На її думку, тут вже виникає питання для приватних та державних компаній, які забезпечують постачання газом, - забезпечити себе необхідним стратегічним запасом обладнання для проведення ремонтів.

"Я вам чесно скажу, мене найбільше турбує захист газової інфраструктури. А для населення, яке живе поза межами міста, рішенням є газові балони для того, щоб не бути залежними від централізованого газопостачання. Ми пережили попередні зими й цю також переживемо, але всі мають бути максимально готовими та мати альтернативні джерела постачання, як електроенергії, так і газу, тому що тепер акцент буде робитися саме на населення, яке живе поза межами великих міст", - резюмувала Войцицька.